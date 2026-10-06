1. "북이 MDL 이남에 매설한 지뢰" 최종 결론



지난달 21일 서부전선 비무장지대에서 폭발한 지뢰는 북한군이 군사분계선을 넘어와 매설한 거라고 우리 군이 최종 결론 내렸습니다. 국경 요새화 작업을 벌이고 있는 북한군은 올해만 50차례 이상 군사분계선을 침범한 것으로 파악됐습니다.



2. 토스뱅크도 올 초부터 공격 시도…생명보험사도 노려



최근 금융권 해킹 공격에 사용된 인터넷주소, IP가 올초부터 토스뱅크에도 수차례 접근을 시도했던 것으로 확인됐습니다. 또 생명보험사 2곳의 서버에도 접근 시도가 있었던 것으로 파악됐습니다.



3. 오늘부터 국정감사…'조희대 증인 채택' 등 격돌



오늘(6일)부터 국회 국정감사가 시작됩니다. 오늘 대법원 국정감사에서는 조희대 대법원장이 대법관 재제청 문제에 대해 어떤 설명을 추가로 내놓을지 주목됩니다.



4. 태백·평창 첫 한파주의보…큰 일교차 유의



강원 태백과 평창에 올가을 첫 한파주의보가 발효됐습니다. 아침저녁으로 찬바람이 강하게 불며 전국 대부분 지역이 15도 안팎의 큰 일교차를 보이겠습니다.