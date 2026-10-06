뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"진짜 몰랐어요" 알바하다 검찰행…사건의 전말

고희경 기자
작성 2026.10.06 08:19 수정 2026.10.06 09:04 조회수
PIP 닫기
끝으로 알바로 부동산 광고를 올렸다가 검찰에 넘겨지는 일이 있었다고요.

20대 신입사원 A 씨는 월 150만 원을 받고 컨설팅 업체 상급자의 지시에 따라서 초역세권 병원 임대 같은 광고를 온라인에 올렸습니다.

30대 아르바이트생 B 씨도 지인의 의뢰를 받아서 게시물 한 건당 200원과 시급 1만 원을 받고 음식점 매매 양도 광고를 올렸는데요.

B 씨는 생성형 AI를 이용해서 광고 문구를 작성한 것으로 조사됐습니다.

두 사람 모두 부동산 관련 교육을 받지 않은 상태였고 자신이 올린 광고가 법 위반이 될 수 있다는 사실을 몰랐다고 진술했습니다.

하지만 공인중개사법상 개업 공인중개사가 아닌 사람이 부동산 광고를 올리면 1년 이하 징역이나 1,000만 원 이하 벌금에 처해질 수 있는데요.

점포나 사업체 양도 광고라도 보증금이나 월 임대료 같은 구체적인 거래 조건을 함께 적으면 부동산 표시 광고에 해당할 수 있습니다.

서울시는 앞으로 광고를 지시한 사업주에게도 책임을 물을 수 있도록 제도 개선을 건의할 계획입니다.

(화면출처 : 서울시)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지