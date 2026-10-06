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"수십 마리 뒤엉켜" 충격적인 모습…견주의 해명

고희경 기자
작성 2026.10.06 08:10 조회수
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먼저 수원의 한 주택에서 개 수십 마리가 좁은 공간에 한꺼번에 발견돼 충격을 주고 있다고요.

지난달 23일 경기도 수원의 한 다세대 주택에서 개 56마리가 한꺼번에 발견돼 구조됐습니다.

개들이 머물던 공간은 16제곱미터 다섯 평도 채 되지 않았는데요.

동물보호단체가 시민 제보를 받고 현장을 확인한 결과 수십 마리의 개가 배설물과 뒤엉킨 환경에서 생활하고 있었습니다.

견주 A 씨는 몇 년 전 몇 마리를 키우기 시작했는데 번식으로 개체 수가 급격히 늘어났다는 취지로 설명한 것으로 전해졌는데요.

동물보호단체는 견주를 설득해 현장에 있던 개들을 모두 구조했고 구청은 A 씨를 동물보호법 위반 혐의로 고발했습니다.

현재 구조된 개들은 여러 보호소에 나눠 보호 중이며 건강 상태가 좋지 않은 일부는 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다.

(화면출처 : 동물권단체 케어)
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