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"쓰레기 봉투 속 2,500만 원 주인 찾아요"…결국

이강 기자
작성 2026.10.06 07:08 조회수
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첫 번째 소식 쓰레기 봉투 속 2,500만 원입니다.

인천에서 쓰레기 봉투에 현금 2,500만 원이 발견되는 일이 있었거든요.

끝내 결국 주인이 나타나지 않아서 최초 발견자에게 소유권이 넘어갔다는 소식입니다.

지난 2월 10일이었습니다.

인천 제물포구의 한 빌라 옆 버려진 쓰레기 종량제 봉투에서 현금 2,500만 원이 발견됐던 거예요.

60대 A 씨가 헌옷을 수거하기 위해서 쓰레기 봉투를 확인하다가 현금 다발을 발견하고 경찰에 신고했습니다.

경찰은 유실물 통합 포털과 지역 신문에 습득 사실을 공고하고 발견 장소 주변에 전단도 부착했습니다.

또 지문 감식 주변 CCTV 등을 분석하면서 2,500만 원의 주인을 찾았습니다, 찾아 나선 거죠.

발견 장소 인근 주택 수십 세대를 직접 찾아가서 탐문 조사까지 벌였습니다만 소유자를 특정할 만한 단서를 확보하지 못했고요.

그 사이 6개월이 흘렀습니다.

유실물은 공고 뒤 6개월 이내 소유자가 나타나지 않으면 습득자에게 소유권이 넘어갑니다.

이에 따라 처음 현금 다발을 발견한 A 씨, 현금 2,500만 원 중에 세금 22%, 지역신문 공고 비용 등을 제외하고 1,923만 원을 받은 것으로 확인됐습니다.
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