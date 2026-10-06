다시 일상으로 돌아가는 오늘(5일) 출근길 옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.
북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 기온이 뚝 떨어지겠는데요.
오늘 아침 태백의 기온 2도까지 낮아질 것으로 예상되며 한파주의보가 발효 중인 가운데, 서울의 기온도 11도로 어제보다 3도가량 기온이 낮겠습니다.
내일 아침까지는 평년보다 기온이 다소 낮아 쌀쌀하겠고요.
주 후반으로 갈수록 낮 기온이 오름세를 보이며 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 매우 크게 벌어지겠습니다.
오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.
낮 동안 충청과 남부, 제주 지역을 중심으로 자외선이 강하겠습니다.
오늘 아침 기온 확인해 보시면 청주 10도, 춘천 6도 등 어제 아침보다 기온이 3~10도가량 낮겠고요.
낮 기온은 서울 22도, 광주 24도까지 오르겠습니다.
이번 한 주 맑은 가을 날씨가 쭉 이어질 전망입니다.
(임은진 기상캐스터)
[날씨] 출근길 따뜻한 옷차림…내륙 중심 10도 안팎
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