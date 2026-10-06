'대기'만 5시간?…연휴 망친 전기차 '충전 대란'

<앵커>



중국에서는 지난 1일부터 일주일 동안 국경절 연휴가 이어지고 있습니다. 많은 여행객들이 차량을 이용하는데, 전기차 보급이 크게 늘어나면서 곳곳에서 충전 대란이 벌어지고 있습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



<기자>



고속도로 갓길에서 온 가족이 방전된 전기차를 밀고 갑니다.



고속도로 곳곳에서 이런 모습은 어렵지 않게 볼 수 있습니다.



간신히 휴게소 전기차 충전소에 들어섰더니 받아 든 충전 대기표는 99번.



'충전 순번을 기다리는 데만 5시간이 걸렸다', '기다리다 방전됐다'는 얘기까지 나왔습니다.



[전기차 운전자 : 심지어 번호표까지 뽑아야 하다니, 정말 어이가 없어요.]



[전기차 운전자 : 정말, 정말, 전기차는 사지 마세요. 이건 전부 충전하려고 줄 서 있는 사람들이에요. 벌써 3시간 넘게 줄을 서 있어요. 우리 차례가 언제 올지 모르겠네요.]



일부 충전소에서는 서로 먼저 충전하려고 운전자 사이에 다툼이 벌어지고, 경찰이 출동하기도 했습니다.



지난 1일부터 일주일 건국기념일인 국경절 연휴 동안 중국에서 각종 교통수단으로 이동한 연인원은 무려 21억 명에 달합니다.



이 중 90%가 차량으로 이동하는데, 극심한 체증과 함께 전기차 충전 대란이 벌어진 것입니다.



중국에서는 연휴기간 차량 이동거리가 보통 1천㎞가 넘어 반드시 1회 이상 추가 충전이 필요합니다.



세계 최대 전기차 생산국인 중국은 전기차 보급에서도 최고 수준을 달리고 있습니다.



지난해 내수 시장에서 팔린 자동차 중 전기차가 53%로 1천320만 대였고, 올해 신차 판매 60% 이상이 전기차입니다.



그만큼 전기차 충전 수요도 폭발적으로 증가했는데, 각종 공휴일과 연휴에 고속도로에서 충전 차량이 몰리면 여전히 감당이 안 됩니다.



중국 정부는 충전 차량이 몰리는 고속도로 휴게소에 비상 충전장비를 추가 배치하고, 운전자들에게는 혼잡이 덜한 밤 시간을 이용해 미리미리 충전할 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상출처 : 웨이보@1024주안위안)