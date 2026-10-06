[단독] '미투' 작가 작품이 재외공관에 버젓이…"철거 검토"

<앵커>



지난 2018년, 성추행 의혹으로 공식사과도 했던 한 유명 사진작가의 작품들이 일부 재외공관들에 전시되어 있던 사실이 저희 취재 결과 확인됐습니다. 외교부는 최근 국회가 관련 자료를 요구하자 그런 전력을 처음 알았다면서 철거 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



도쿄에 있는 주일본한국대사관과 스위스 주제네바한국대표부 공관에 각각 전시돼 있는 사진들입니다.



'소나무 사진'으로 널리 알려진 사진작가 배병우 씨의 작품들로, 외교부는 이를 포함해 모두 9점의 배 씨 작품들을 보유하고 있습니다.



배 씨는 '미투운동'이 한창이던 지난 2018년, 서울예대 교수 시절 제자들을 상대로 한 성희롱·성추행 의혹이 잇따라 제기되자, 자신의 잘못을 "철저히 반성한다"면서 공식 사과했습니다.



당시 전남 순천시는 배 씨의 이름을 딴 창작스튜디오를 폐쇄했고, 전시 작품도 철거했습니다.



국립경주박물관과 제주도립미술관도 배 씨 작품을 전시에서 내렸습니다.



하지만 외교부는 해외공관에 배 씨 작품을 내걸면서 전시 적정성에 대한 검토를 전혀 하지 않았던 것으로 파악됐습니다.



주일본대사관과 주제네바대표부는 여전히 전시를 이어가는 반면, 주인도한국대사관은 최근 한 국회의원이 배 씨 전시와 관련해 자료를 제출해달라고 요구하자 해당 작품들을 전시에서 철거했습니다.



외교부는 "배 씨 관련 논란 자체를 이번에 처음 알게 됐다"는 입장입니다.



[김준환/국회 외교통일위원 (민주당) : (외국 주재) 한국 대사관은 한국 홍보의 전진기지입니다. (배 씨 작품을) 8년 동안 방치하고 있다는 사실, 그 문제 의식이 없었다는 것은 외교부를 비롯한 대사관의 직무유기이고….]



외교부에서는 사회적 논란을 일으킨 작가의 작품으로 구설수에 오른 적이 또 있었습니다.



친일반민족행위진상규명위원회가 '친일화가'로 규정한 김기창, 김은호 화가의 작품은 국회의 지적을 계기로 철거됐고, 강제추행 유죄 판결을 받은 임옥상 작가 작품도 문화체육관광부가 '비공개'로 조치한 이후 철거돼 별도로 보관되고 있습니다.



외교부는 SBS에 미술품 심사위원회를 열어서 배 씨 작품 전시의 지속 여부를 논의할 계획이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조춘동·배문산·김태훈, 영상편집 : 위원양)