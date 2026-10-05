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경찰 체포 중 달아난 20대 절도범…3시간 만에 붙잡아

정지연 기자
작성 2026.10.05 21:30 조회수
경찰 체포 중 달아난 20대 절도범…3시간 만에 붙잡아
▲ 경찰차

경찰의 체포영장 집행 과정에서 달아난 20대 절도범이 도주 3시간여 만에 경찰에 붙잡혔습니다.

오늘(5일) 오후 4시쯤 경기 용인시 처인구 한 놀이공원 주차장에서 절도 혐의를 받는 20대 A 씨가 경찰의 체포영장 집행 과정에서 달아났습니다.

A 씨는 최근 춘천에서 문이 잠기지 않은 한 차량의 금품을 훔친 혐의를 받는 것으로 알려졌습니다.

용의자를 특정한 경찰은 휴대전화 위치 추적 등을 통해 A 씨가 용인에 있는 사실을 파악했고, 오늘 해당 놀이공원 주차장에서 A 씨를 발견해 체포영장을 집행했습니다.

이후 A 씨 차량에 대해 경찰이 압수수색을 진행하던 중, 차량 밖에 있던 A 씨가 뛰어 달아난 것으로 알려졌습니다.

경찰은 즉시 A 씨를 뒤쫓았고, 도주 약 3시간 만인 저녁 7시쯤 인근 농가 비닐하우스에서 A 씨를 붙잡았습니다.

도주 과정에서 시민 피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 도주 경위와 추가 범행 여부 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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