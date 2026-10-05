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[날씨/XR] 찬 바람에 쌀쌀…태백 한파주의보

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작성 2026.10.05 21:01 조회수
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연휴 마지막 날인 오늘(5일) 찬 바람이 강하게 불며 점차 쌀쌀해지고 있습니다.

오늘 서울의 낮 기온 20도 선에 그쳤고요, 내일 오전까지 전국적으로 바람이 강하게 불겠는데요.

내일 아침 기온 확인해 보시면 태백이 2도까지 떨어지면서 오늘 아침보다 기온이 10도 이상 낮을 것으로 예상돼 오늘 밤 한파주의보가 발효되겠고, 서울도 11도로 오늘보다 3도가량 기온이 낮겠습니다.

겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.

모레 아침까지는 평년 이맘때보다 날이 쌀쌀하겠고요, 주 후반으로 갈수록 낮 기온이 오름세를 보이며 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.

내일 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.

충청 이남 지역은 낮 동안 자외선이 강하겠습니다.

내일 아침 기온 보시면 충주 7도, 대전 9도 등 오늘 아침보다 3도에서 기온이 10도가량 뚝 떨어지겠고요, 낮 기온은 서울 22도로 오늘보다 다소 높겠습니다.

당분간 일교차 큰 전형적인 가을 날씨가 이어지겠으니까요.

건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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