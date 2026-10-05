뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'허훈 더블더블' KCC, '개막전 악몽’털고 첫 승

김형열 기자
작성 2026.10.05 21:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로농구에서 지난 시즌 챔피언 KCC가 허훈의 더블더블 활약을 앞세워 현대모비스를 꺾었습니다. 개막전 대패의 아픔을 털고 시즌 첫 승을 거뒀습니다.

김형열 기자입니다.

<기자>

이승현과 이우석, 아시안게임 금메달 주역들을 앞세워 현대모비스가 1쿼터에 앞서갔지만,

[손에 금빛을 묻히고 왔거든요. 번쩍번쩍합니다.]

KCC는 허훈의 지휘 아래 2쿼터 역전에 성공했습니다.

허훈은 빠른 스피드로 골 밑을 돌파해 추가 자유투까지 얻어냈고, 숀 롱과 루이스 킹에게 적재적소에 어시스트를 찔러줬습니다.

득점 감각이 살아난 두 용병은 번갈아 덩크 쇼를 펼치며 2쿼터에만 나란히 두 자릿수 득점을 기록했고, KCC는 2쿼터에 17점 차로 달아난 뒤 끝까지 상대를 압도했습니다.

허훈이 17득점에 13개의 어시스트를 기록하고, 두 용병이 57점을 합작한 KCC는 97대 87 승리를 거두고, LG와 개막전에서 35점 차로 완패한 악몽을 떨쳐냈습니다.

[허훈/KCC 가드 : (KCC가) 분위기를 잘 타는 팀이잖아요. 오늘 분위기 이어서 다음 경기도 팬분들께 좋은 모습 보여줄 거고, 개막전 때 너무 실망스러운 경기 보여서 죄송합니다.]

정관장은 가스공사에 86대 80으로 이겼습니다.

국가대표 가드 변준형이 15득점으로 활약하며 2연승에 힘을 보탰습니다.

(영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지