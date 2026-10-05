[단독] "해도 해도 너무하네"…마라톤 남발에 '민원 폭주'

<앵커>



최근 '러닝 붐'이 일면서, 서울 도심 마라톤 행사가 급증하고 있습니다. 취지야 좋지만, 매번 도심 곳곳이 통제되는 탓에 시민 불편도 커지고 있습니다. 정부 부처들이 무분별하게 대회 후원을 승인해 준 탓이라는 지적까지 나오자, 결국 서울시가 특단의 조치에 나섰습니다.



하정연 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



개천절 연휴를 맞은 오늘(5일) 하루에만 서울 여의도, 마포, 강남 등지에서 마라톤 행사가 3건이나 열렸습니다.



1만 명 넘게 참여하는 마라톤 행사 때문에 이 일대가 계속 통제 중인데요.



저희가 돌아다니면서 시민들 이야기 한번 들어보겠습니다.



[고영서/서울 시민 : 버스도 우회 경로로 운영하시는데 어르신분들 그런 거 잘 모르시기도 하고. (도로 통제로) 반 블록을 마라톤 하시는 분들 탈의실용으로 아예 써버리니까.]



[이미소/서울 시민 : 통행을 편하게 못하니까 그게 가장 스트레스였던 적이 있었고. 횟수를 좀 줄여서 하는 것도 (괜찮을 것 같습니다.)]



지난해 서울시에 장소 사용을 신청하고 열린 마라톤은 95건으로 2022년에 비해 5배 이상 급증했고, 경찰이 교통 통제한 건수도 7건에서 28건으로 늘었습니다.



'마라톤하는 사람만 즐길 권리가 있는 건 아니다', '누군가는 주말에 일하기도 한다' 이런 민원만 서울시에 1천 건 넘게 접수됐습니다.



서울 도심 마라톤에 차출된 경찰도 지난 2021년 306명에서 지난해 2천712명으로 급증했습니다.



경찰은 중앙부처나 지자체 '후원 명칭'을 사용하는 마라톤에 한해 교통 통제를 지원하는데, SBS가 확보한 자료에 따르면 올 상반기 서울 도심 마라톤 14건 중 중앙부처 후원이 11건이나 돼 후원 마라톤이 남발된다는 지적도 나옵니다.



서울시는 도심 대회를 지양하겠다면서, 최근 중앙부처 명칭 후원 마라톤에서 물의가 발생한 사례들도 있는 만큼 후원 제한을 검토해 달라는 공문을 여러 중앙부처에 발송한 것으로 확인됐습니다.



경찰도 과도한 경찰력 투입에 따른 치안 공백을 우려해 법적 기반이 필요하다는 의견을 국회에 개진했습니다.



[정준호/국회 문체위원(민주당) : 주말마다 되풀이되는 통제로 시민 불편이 임계점에 이르렀다는 얘기가 지금 나오고 있습니다.]



'원인자 부담 원칙'에 따라, 교통 통제에 따른 경찰 초과근무수당을 행사 주최 측이 부담케 하는 해외 사례를 검토할 만하다는 지적도 나옵니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 강윤정·이가진)