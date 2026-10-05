7천 명 동원, 50차례나…"북, MDL 평균 20여 미터 침범"

<앵커>



우리 군은 또, 북한군의 국경선 요새화 작업이 군사분계선 전 구간으로 확대됐다고 밝혔습니다. 분계선 침범도 올해에만 50번 넘게 식별됐고, 북한군의 지뢰 매설 등을 위해 동원된 인원만 하루 평균 최대 7천 명에 달하는 것으로 파악됐습니다.



이 내용은 박찬범 기자가 보도합니다.



<기자>



합동참모본부는 북한의 '국경 요새화' 작업이 2024년 4월부터 시작돼 지난해 3월부터는 MDL, 즉 군사분계선 전 구간으로 확대됐다고 밝혔습니다.



이에 따라 지뢰지대 구축, 전술도로와 철조망 설치 등을 위한 북한군의 MDL 침범은 2024년 9회, 2025년 17회에 이어, 올해는 벌써 50여 회 식별됐고, 동부 전선에 집중되고 있다는 게 우리 군의 설명입니다.



[김성윤/합참 정보분석처장 : (동부 전선) MDL 이남 10여m 지점을 (북한군이) 매일 순찰함에 따라 침범이 1개소에서 40여 회 반복되고 있습니다.]



북한군은 올 들어 MDL 구간에 일평균 최대 7천여 명을 투입해, 지뢰지대 및 철책을 설치하고 있는데, MDL 남쪽에 지뢰를 매설한 지역 여러 곳의 침범 폭은 지역별로 달랐습니다.



[김성윤/합참 정보분석처장 : MDL 이남에서 북한군이 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 지역 수개소가 식별되고 있는데 MDL 이남으로는 평균 20여m 침범하였습니다.]



북한군의 국경 요새화 작업은 앞으로 2년 이내에 철책 설치와 지뢰지대 조성이 마무리될 것으로 우리 군은 예상했습니다.



군 관계자는 우리 군과 북한군, 유엔사가 인식하는 MDL 기준이 다른 것도 문제인 만큼 "MDL 일치화를 위한 군사 회담이 필요하다"고도 말했습니다.



이런 가운데 우리 군 전방 부대에서는 화기에 실탄을 장착하지 않은 상태로 근무를 서는 이른바 '빈총 경계' 사례가 국방부 감사 결과 추가 확인됐습니다.



국방부 감사관실이 국민의힘 강선영 의원실에 보고한 내용에 따르면, 앞서 드러난 1군단 외에 2, 3 ,5군단에서도 '빈총 경계' 사례가 파악됐습니다.



오늘(5일) DMZ 지뢰 폭발 사건 최종 조사 결과 발표에 대해 민주당은 북한의 명백한 정전협정 위반이라며 사과를 촉구했고, 국민의힘은 대북 확성기 재개나 강력한 군사적 대응 조치가 없어 우리 군이 '식물 군대'가 됐다고 비판했습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 서승현)