군 "북한 지뢰로 우리 장병 부상 최종 판단"…지뢰 제거 작전 전격 단행

▲ 권대원 합동참모본부 차장이 5일 서울 용산구 국방부에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련해 합동 현장조사 TF 최종 조사결과를 발표하고 있다.

군은 지난달 21일 서부전선 비무장지대 DMZ에서 발생한 폭발은 북한이 군사분계선 MDL 이남에 매설한 지뢰에 의한 것이었다고 오늘(5일) 최종 판단했습니다.이에 따라 군은 폭발의 원인이 된 MDL 이남의 북한군 지뢰지대에 대한 제거 작전을 이날 전격 단행했습니다.DMZ 북한군 지뢰 폭발에 대응한 우리 군의 첫 실질적 조처입니다.권대원 합동참모본부 차장은 이날 최종 조사결과 브리핑에서 "유엔사 공동조사 결과와 과학적 근거에 의거, 북한이 소위 국경선 요새화 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지 반보병지뢰에 의해 MDL 이남에서 정상적인 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다"고 밝혔습니다.권 차장은 조사로 확인된 ▲ 폭발 지점 ▲ 지뢰의 종류와 소유 주체 ▲ 지뢰 매설 여부에 대한 군 당국과 유엔사의 평가를 종합해 이같은 판단을 내렸다고 설명했습니다.먼저 폭발 지점은 위성항법시스템 GPS를 토대로 판단한 결과 1·2차 폭발 장소와 지난달 29일 사고 현장에서 발견한 실제 북한군 수지 반보병지뢰 모두 MDL 이남에 있었던 것으로 확정했습니다.권 차장은 "유엔사와 합동정보조사팀은 최종적으로 GPS를 이용, 3개 지점이 MDL 이남 10여 m로 확인되어, 정전협정을 위반한 것으로 판단했다"고 말했습니다.또 국립과학수사연구원의 부상자 장구류 등에 대한 1·2차 성분검사에서 북한군 지뢰임을 보여주는 근거인 트리니트로톨루엔 TNT, 열경화성 수지 성분, 갈색 이물질 등이 발견됐습니다.국과수는 이달 초 이러한 감정 결과를 군 당국에 최종 회신해 왔습니다.이와 함께 부상자들의 몸에서 나온 파편을 과거 임진강에서 수거한 북한 수지 반보병지뢰와 비교 감정한 결과 동일하다는 사실도 재확인됐습니다.아울러 군은 조사 결과 북한군의 지뢰는 유실이 아닌 매설된 것이라는 결론을 내렸습니다.사고 당시 현장 장병들이 목격한 지뢰에 대해 5~10cm가량 매설됐다고 진술한 점, 현장에서 발견된 북한 수지반보병지뢰 역시 3cm가량 매설된 상태였다는 점이 그 근겁니다.권 차장은 "유엔사도 해당 지뢰는 인위적으로 위치시킨 것이며, 설치 시기는 12개월 이전으로 평가했다"며 "또 실제 발견 지뢰와 폭발된 지뢰 화구의 간격 및 열간 거리를 고려 시 유실 지뢰가 아니라, 매설된 전형적인 북한군 지뢰로 판단했다"고 부연했습니다.이런 결론에 따라 군은 오늘 낮 12시 51분께 폭발 지점 일대에 대한 북한군 지뢰제거 작전에 나섰습니다.권 차장은 "이번 작전의 목적은 북한이 정전협정을 위반하여 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 제거하는 것"이라며 "유엔사와 긴밀한 공조를 통해 정전협정을 준수하고 우발적 충돌 방지를 위한 대책을 강구한 가운데 안전하게 수행됐다"고 강조했습니다.양진혁 합참 작전부장은 "우리 장병 피해에 따른 실효적 조치로서 유엔사가 MDL 이남 지역으로 확인한 북한군 지뢰를 제거하는 작전"이라고 설명했습니다.군은 북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 자발적으로 제거하지 않는다면 계속해서 제거 작전을 지속하겠다고 예고했습니다.권 차장은 "군은 북한이 지금이라도 이번 지뢰 폭발로 부상을 당한 우리 장병들에 대한 진심 어린 사과와 정전협정을 위반하여 설치한 지뢰들을 즉시 제거할 것으로 강력하게 촉구한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)