장동혁 "대통령, 대북송금 이상의 뭔가 있어 북한에 절절매"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 DMZ 지뢰 폭발 사건과 우크라이나와의 외교 마찰, 김지용 중대범죄수사청 임명 논란 등 현안과 관련해 기자회견하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 북한 지뢰 폭발 사고와 관련해 "이재명 대통령이 즉각 북한에 사과를 요구하고 강력한 대응조치에 나서야 한다"며 "국민을 지킬 생각이 없다면 지금이라도 스스로 그 자리에서 내려오길 바란다"고 밝혔습니다.장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "이 대통령은 북한이 지뢰를 매설해 군인 발목을 날렸는데도 불의의 사고라며 찍소리도 못하고, 북한이 미사일을 쏘고 자작 광대라 조롱하는데도 납작 엎드려 평화를 구걸하기 바쁘다"며 이같이 말했습니다.이어 "북한군 포로를 송환해 준 우크라이나에 대해선 본인을 거짓말쟁이로 만들었다고 분노조절장애를 보이고, 북한에 대해선 분노조절자해"라며 "국군통수권자가 이러는데 군이 상응 조치를 제대로 할 수 있겠나. 도대체 북한에 얼마나 큰 약점을 잡힌 것이냐"고 비판했습니다.장 대표는 "이 대통령이 북한에 아무 소리 못 하고 절절매는 것이 대북송금 때문이라고 생각하지 않는다"며 "(대북송금 관련은) 이미 법원에서 인정돼 관련자들이 유죄판결을 받았다. 검찰도 이 대통령이 그 사실을 알고 있었다고 기소해 재판받으면 유죄가 날 것이 분명하다"고 했습니다.그러면서 "대북송금 사건도 결국 공소취소 대상에 집어넣을 건데 그것 때문에 김정은에게 절절매고 있겠느냐"며 "그 이상의 무언가가 있어 북한에 대해 아무 말 못 하고 있는 거라 생각한다. 북한을 대하는 태도가 지금과 같다면 국민 의심은 더욱 커질 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)