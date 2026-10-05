장동혁, 육영수 생가 찾아 "암살자(들), 대한민국 정통성 부정"

▲ 장동혁 국민의힘 대표가 5일 시민들의 열렬한 환호 속에 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 둘러보고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 고(故) 육영수 여사 생가를 방문해 육 여사 피격 사망 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'에 대해 "대한민국 정통성을 부정하려는 것"이라며 역사 왜곡 공세를 이어갔습니다.장 대표는 충북 옥천군 육 여사 생가를 찾아 헌화한 뒤 "예술적 상상력은 분명한 역사적 사실 앞에선 멈춰서야 한다"며 "고인과 유족의 상처에 대해 불순한 의도를 갖고 검증되지 않는 의혹을 덧씌워 역사적 사실을 왜곡하는 건 표현의 자유를 넘어선 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "좌파 진영에선 특정 인물과 특정 사건에 대한 왜곡을 시도해왔다"며 "어떤 사건에 대해선 왜곡하고, 어떤 사건에 대해선 성역화를 시도하는 것은 역사마저 정치적으로 이용하려는 나쁜 의도"라고 비판했습니다.이어 "좌파 진영에서 이승만·박정희 전 대통령을 음해하고 폄훼하려는 건 대한민국의 건국과 산업화마저 부정하려는 것이고, '암살자(들)'은 딱 그 수준에 머물러 있는 영화"라며 "이런 역사 왜곡을 방치한다면 자유민주주의에 대한 위협이 될 것이다.역사 왜곡이 어떤 불이익으로 돌아오는지 이번 기회에 명확하게 보여줘야 한다"고 강조했습니다.장 대표는 국민의힘 공세에 여당이 "영틀막"이라고 비판하는 데 대해선 "모든 역사적 사실에 대해 모든 예술작품에 대해 국민 판단에 맡겨야 한다면 왜 스타벅스 사태가 발생했냐"며 "역사 왜곡에도 '입틀막' 하려는 것 자체가 또 하나의 프레임"이라고 맞받았습니다.이날 일정에는 충북 옥천군을 지역구로 둔 박덕흠 국회부의장과 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 유상범 의원, 박준태 당대표 비서실장, 김장겸 당대표 정무실장, 박성훈·박충권 수석대변인, 조광한 최고위원, 이장우 전 대전시장 등도 함께했습니다.박 부의장은 "영화가 남긴 잘못된 역사 인식은 한 세대를 뛰어넘어 모든 사람에게 오래 기억된다"며 제작·배급사에 "영화적 상상이란 말 뒤에 비겁하게 숨지 말고 역사 왜곡으로 깊은 상처를 입은 유가족과 국민께 사과하고 상영을 즉각 중단하라"고 촉구했습니다.한편 국민의힘은 싱가포르국제영화제에 '암살자(들)'의 개막작 선정을 철회해달라는 서한도 소속 의원 전원 명의로 보낼 예정입니다.(사진=연합뉴스)