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영화인연대도 '암살자(들)' 둘러싼 상황에 우려 성명

이주형 기자
작성 2026.10.05 16:42 조회수
영화인연대도 '암살자(들)' 둘러싼 상황에 우려 성명
영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 정치, 사회 이슈로 번진 가운데 영화계 직능단체들이 속속 공식 입장과 성명을 발표하고 있습니다.

영화인연대는 오늘(5일) 성명을 내고 '작품을 둘러싼 논의가 작품의 내용과 해석을 넘어 작품에 참여했거나 의견을 밝힌 개인의 일상과 안전에 영향을 미치고 있'는 상황에 깊은 우려를 표시했습니다.

영화인연대는 역사적 사건을 다룬 작품이라면 다양한 문제 제기와 토론이 이루어질 수 있고 그 과정에서 유족 등이 느끼는 아픔과 문제의식 또한 존중받아야 하지만, 작품에 대한 비판과 개인에 대한 압박은 구분돼야 한다면서 이같이 밝혔습니다.

오늘 성명에는 한국 영화계에서 제작과 배급, 상영 등 각 분야를 대표하는 19개 단체가 이름을 올렸습니다.

영화계 단체의 입장 표명은 지난 1일 한국영화제작가협회를 시작으로 프로듀서조합과 촬영감독조합, 감독조합에 이어 이번이 다섯 번째입니다.
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