최휘영 "암살자(들) 배우에 대한 불법 행위, 엄정한 법 집행 요청"

▲ 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물

최휘영 문화체육관광부 장관이 영화 '암살자(들)' 배우들에 대한 일부 보수단체들의 시위 등과 관련해 엄정한 법 집행을 요구했습니다.최 장관은 오늘(5일) SNS를 통해 "경찰청 등 관계 당국에 영화 관계자·출연 배우에 대한 안전 조치와, 거주지 앞 위협·협박 등 불법 행위에 대한 엄정한 법 집행을 강력히 요청했다"고 밝혔습니다.이어 "영화에 대한 평가는 자유이지만, 창작자에 대한 신변 위협은 민주주의의 파괴"라면서 "영화에 대한 비판이 도를 넘어 출연 배우의 자택 앞까지 몰려가 시위를 벌이고 개인의 일상을 침해하며 신변을 위협하는 사태에 이른다면, 이는 결코 용납될 수 없는 일"이라고 적었습니다.'암살자(들)' 상영 중단을 요구하는 주장에 대해선 "작품의 내용이 마음에 들지 않는다고 해서 정부가 사전에 개입하거나 행정력으로 재단하라는 것은 헌법이 금지한 '사전 검열'의 시대로 되돌아가라는 위험한 요구"라고 최 장관은 선을 그었습니다."작품에 명예훼손이나 법률적인 문제가 있다면, 이는 상영 이후 민사상 소송이나 형사적 절차를 통해 사법부의 엄정한 판단을 구하면 될 일"이라고 덧붙였습니다.지난달 23일 개봉한 '암살자(들)'은 1974년 발생한 박정희 대통령 암살 미수와 육영수 여사 피격 사망 사건을 다룬 작품으로, 중앙정보부 '윗선'이 배후였을 가능성이 있다는 가설을 내놓는 장면을 두고 역사 왜곡 논란이 불거졌습니다.(사진=연합뉴스)