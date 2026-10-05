'17번홀 티샷 실수' 윤이나, LPGA 첫승 무산…롯데 챔피언십 2위

▲ 윤이나, 롯데 챔피언십에서 준우승

윤이나가 결정적인 티샷 실수로 미국여자프로골프 LPGA 투어 첫 우승의 기회를 놓쳤습니다.윤이나는 5일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이 컨트리클럽(파72)에서 열린 롯데 챔피언십 마지막 날 4라운드에서 세계 랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)과 접전을 펼친 끝에 준우승했습니다.윤이나는 4라운드에서 4타를 줄여 합계 18언더파를 쳤지만, 티띠꾼(합계 21언더파 267타)에 3타가 모자랐습니다.2025년 LPGA 투어에 데뷔한 윤이나는 44번째 출전 대회에서 우승을 노렸지만, 이번 시즌 메이저대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십 2위에 이어 두 번째 준우승을 기록했습니다.티띠꾼은 LPGA 투어 통산 11승이자 이번 시즌 4승을 올리며 상금 45만 달러(약 6억원)를 받았습니다.윤이나가 티띠꾼과 같은 챔피언 조에 편성되면서 경기는 두 선수간 매치 플레이 양상으로 전개됐습니다.티띠꾼에 3타 뒤진 채 출발한 윤이나는 전반에 버디 5개와 보기 1개를 적어내며 맹렬한 추격을 시작했습니다.전반에 보기 없이 버디 3개를 골라낸 티띠꾼을 2타 차로 쫓아간 윤이나는 10번 홀(파4) 버디로 티띠꾼을 1타차로 압박했습니다.14번 홀(파4)에서 윤이나가 보기를 하고, 15번 홀(파3)에서 윤이나와 티띠꾼이 같이 버디로 맞서면서 타수 차는 2타가 됐습니다.윤이나는 16번 홀(파4)에서 티띠꾼의 미스 샷이 나오면서 역전의 기회를 잡았습니다.티띠꾼의 티샷이 워터 해저드에 빠지면서 더블 보기를 적어내 파를 잡은 윤이나는 동타를 만들었습니다.하지만 바로 다음 홀인 17번 홀(파4)에서 윤이나의 티샷 실수가 나왔습니다.윤이나의 티샷은 오른쪽으로 휘면서 워터 해저드에 빠져 버렸습니다.윤이나는 1벌타를 받고 세번째 샷을 했지만 공은 그린 옆에 떨어졌습니다.윤이나는 그린 밖에서 퍼터를 잡고 곧바로 홀을 노렸지만, 공은 바로 옆에 멈춰서 보기를 적어냈습니다.이 홀에서 티띠꾼은 10m 가까운 거리에서 버디 퍼트를 성공하면서 윤이나와의 격차를 2타로 벌렸습니다.티띠꾼은 18번 홀(파5)에서도 버디를 추가하며, 윤이나를 3타차로 따돌리고 우승컵을 들어올렸습니다.2024년 이 대회 우승자 김아림은 5번 홀까지 이글 1개, 버디 2개를 잡으며 우승 경쟁에 나섰지만, 이후 연속 보기 2개를 적어내는 등 상승세를 이어가지 못했습니다.합계 14언더파를 친 김아림은 공동 7위에 올랐습니다.1988년생 이정은은 공동 10위(합계 13언더파), 임진희와 최혜진은 공동 13위(12언더파)로 대회를 마쳤습니다.(사진=게티이미지)