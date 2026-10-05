"양양 송이 kg당 171만 원…추석 이후 더 올라 '최고가'"

▲ 양양 송이

강원 양양 송이 1등품 공판가가 ㎏당 171만원을 넘어서며 역대 최고가를 경신했습니다.5일 산림조합중앙회에 따르면 전날 양양 송이 1등품 공판가는 ㎏당 171만1천700원으로 결정됐습니다.종전 최고가는 지난달 30일 기록한 162만3천700원입니다.이날 양양 송이 공판에서는 모두 38.79㎏이 거래돼 2천263만4천953원의 공판 금액을 기록했습니다.등급별로는 1등품 0.35㎏이 ㎏당 171만1천700원에 거래됐습니다.2등품은 0.31㎏으로 ㎏당 141만1천700원, 생장정지품은 1.52㎏으로 ㎏당 105만1천700원에 결정됐습니다.개산품은 6.63㎏으로 ㎏당 86만7천700원, 등외품은 29.98㎏으로 ㎏당 47만5천210원에 각각 거래됐습니다.양양 송이는 보통 선물 수요가 많은 추석을 앞두고 높은 가격을 보입니다.하지만 올해는 추석 이후에도 높은 가격대가 이어지고 있습니다.업계에서는 최근 덥고 건조한 날씨가 이어지면서 생산량이 줄고 있지만, 추석 이후에도 꾸준히 수요가 발생하면서 가격이 높게 형성된 것으로 보고 있습니다.양양 송이는 수분 함량이 적고 몸체가 단단해 향이 깊고 풍부합니다.특정 기간에만 채취할 수 있어 희소성이 크고 가격대도 높습니다.2006년에는 산림청 지리적표시 임산물 제1호로 등록됐습니다.한편 '2026 양양송이연어축제'는 오는 16일부터 18일까지 열립니다.(사진=연합뉴스)