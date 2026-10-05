"의대 증원에도 과기원 몰렸다…수시 지원자 첫 3만 명 돌파"

▲ 한국과학기술원(KAIST)

4개 과학기술원의 2027학년도 수시 지원자가 역대 최대치를 찍으며 처음으로 3만명을 넘어섰습니다.종로학원에 따르면 한국과학기술원(KAIST)·울산과학기술원(UNIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·광주과학기술원(GIST) 등 4개 과기원의 2027학년도 수시 지원자는 3만3천349명으로 집계됐습니다.이는 전년 2만4천423명보다 8천926명(36.5%) 늘어난 역대 최대 규몹니다.아울러 4개 과기원 지원자는 2022학년도 1만3천315명에서 5년 만에 2.5배 수준으로 늘게 됐습니다.대학별 증가 폭은 DGIST가 48.9%로 가장 컸고 이어 UNIST 41.6%, GIST 36.2%, KAIST 20.1% 순이었습니다.4개 과기원 평균 경쟁률은 16.13대 1로, 역시 전년(14.14대 1)보다 올랐습니다.모집인원이 2026학년도 1천727명에서 2027학년도 2천067명으로 340명(19.7%) 늘었는데 지원자가 더 큰 폭으로 증가하면서 경쟁률을 끌어올렸습니다.과기원 지원자 급증은 반도체 계약학과와 인공지능(AI) 전공에 대한 선호도가 올라간 영향으로 풀이됩니다.아울러 수시 6회 지원 제한을 받지 않는다는 점도 과기원 지원자 증가에 영향을 미친 것으로 보입니다.임성호 종로학원 대표는 "의대 모집정원이 확대된 상황에서도 과기원 지원자 수가 큰 폭으로 증가한 점이 눈에 띈다"며 "다만 과기원 지원 수험생들이 의대에도 지원해 중복합격하면 의대 진학을 선택할 수 있다"고 말했습니다.이어 "이들의 진학 선택은 일반대 이공계 학과, 지역의대 합격선에도 상당한 변수로 작용할 전망"이라고 덧붙였습니다.(사진=KAIST, 연합뉴스)