이 대통령 "무책임 극단주의 '무극파' 경계…근거없이 혹세무민"

▲ 이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다.

이재명 대통령은 "거짓에 기초하거나 최소한의 근거도 없이 혹세무민하는 무책임한 극단주의자, 일명 '무극파'들의 선동이 유행처럼 번지고 있다"고 지적했습니다.이 대통령은 4일 밤 엑스(X·옛 트위터)에서 "좌든 우든, 전방이든 후방이든, 어디서나 무책임한 극단주의를 경계해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "권한을 가지고 책임을 져야 하는 위치에 있는 경우 주장하기보다는 실행하고 결과에 책임져야 한다"며 "책임지지 못할 과격한 주장, 근거 없는 선동은 국민과 국가를 위해서가 아니라 자신을 드러내고 개혁 성과를 독차지하겠다는 이기심에서 비롯된 경우가 많다"고 비판했습니다.또 "탈진실의 시대, 맹목적 진영 대결이 일상화돼 진실보다 '내 편 네 편'이 더 중요해지다 보니 기본적 사실관계 확인도 없이 단정하고 억측하며 선동하는 것이 마치 실력처럼 보이기도 한다"며 "그러나 결국 사실에 기초해 이성이 작동하는 사회로 사필귀정할 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 '무극파'나 '과격한 주장' 등이 정확히 무엇을 지칭하는지는 언급하지 않았습니다.다만 앞서 여러 차례 '실용 개혁' 등을 강조한 것과 같은 맥락에서, 김지용 중대범죄수사청장 인선 문제를 둘러싼 범여권 일각 강성 지지층의 반발을 염두에 둔 것 아니겠느냐는 해석이 나옵니다.이 대통령은 SNS를 통한 정책 홍보도 이어갔습니다.법무부가 친일파 김한규의 재산을 환수했다는 기사를 X에 소개하면서 "인력, 예산, 조직을 키워서라도 친일 재산을 철저히 환수하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "'친일하면 3대가 부자, 독립운동하면 3대가 거지'라는 말이 다시는 나오지 않게 해야겠지요"라고 덧붙였습니다.또 올해 1∼9월 한국의 유가 상승률이 글로벌 주요국 중 가장 낮았다는 게시물을 공유하면서 "세계 최저수준으로 대한민국 유가 관리가 가능한 것은 법에 따라 정유사들의 정제유 공급가와 공급량을 통제하고, 정유사들이 잘 따라준 덕분"이라고 설명했습니다.이어 "정부 정책에 적극 협조하고 있는 정유사와 주유소에 감사드린다"며 "특히 주유 가격 안정에 큰 도움을 주는 '착하디착한 주유소'에 각별한 감사 말씀을 드린다. 많이 애용해 주시길 부탁드린다"고 적었습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)