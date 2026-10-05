"성노예하라" 메시지 보내고 교실서 강제추행하고…중학생 부모 1천800만 원 배상

▲ 청주지방법원
같은 반 여학생을 수개월간 교실 등에서 강제로 추행하고 성희롱한 중학생을 대신해 부모가 피해 학생에게 1천800여만 원을 배상하라는 법원 판결이 나왔습니다.
법조계에 따르면 청주지법 민사6단독 이주현 부장판사는 피해 학생이 가해 학생 A군의 부모를 상대로 낸 3천500만 원 손해배상 청구 소송에서 "피고들은 원고에게 1천800여만 원을 배상하라"고 원고 일부 승소 판결했습니다.
중학생 A군은 지난해 3∼5월 같은 반 B양에게 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "신체 부위를 만지고 싶다", "성노예를 하라"는 등의 성적 메시지를 보냈습니다.
또 이 기간 교실과 복도 등에서 B양의 신체 부위를 여러 차례 강제로 만졌습니다.
이 일로 B양은 우울증 진단을 받고 정신과 치료를 받았습니다.
이 부장판사는 "피고들은 A군에 대한 올바른 성교육을 포함해 일상적인 지도 및 조언을 계속 해야 할 보호·감독 의무가 있음에도 이를 게을리한 잘못이 있다"며 "이러한 과실이 불법행위의 원인이 됐으므로 피고들은 불법행위자로서 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시했습니다.
이어 "이 사건에 이르게 된 경위와 전후 사정, 성적 메시지의 내용 및 강제추행이 이뤄진 방식 등 여러 사정을 종합하면 위자료는 1천200만 원으로 정하는 것이 적정하다"며 "피고들은 여기에 B양의 정신과 치료비 670여만 원까지 배상하라"고 명령했습니다.
(사진=연합뉴스)
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