[날씨] 전국 찬바람에 '쌀쌀'…서울 낮 최고 기온 20도

연휴의 마지막 날인 오늘(5일) 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 쌀쌀하겠습니다.



그동안에는 낮 더위가 나타났었는데요.



오늘은 서울의 낮 최고 기온 20도로 어제 낮보다 6도가량이나 기온이 뚝 떨어지겠고요.



그 밖의 지역도 가을 이맘때 수준의 기온을 보이겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 일부 충북 지역에 약하게 빗방울이 떨어지는 곳이 있습니다.



오늘 중부와 전북 서부 지역, 그리고 경북 북부 지역에서는 빗방울이 떨어질 때 있겠고, 그 밖의 호남과 경남 북부, 제주 지역에는 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.



전국에서는 순간적으로 초속 15m 내외의 강한 바람이 불어들 때 있어서 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



화요일부터는 다시 하늘이 맑게 드러나겠고요.



주 후반으로 가면서 다시 늦더위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)