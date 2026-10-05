모르는 여성 머리를 돌로 퍽…"술 취해 기억 안 나"

▲ 경기 용인동부경찰서 전경

심야에 길을 걷던 20대 여성의 머리를 돌로 내리친 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 용인동부경찰서는 특수상해 혐의로 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔습니다.A씨는 이날 1시 20분쯤 용인시 처인구 역북동의 한 노상에서 20대 여성 B씨의 뒷머리를 돌로 때려 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.이들은 일면식이 전혀 없는 사이로 파악됐습니다.당시 아르바이트를 마치고 귀가 중이던 B씨를 A씨가 뒤따라가 갑작스레 범행한 것으로 조사됐습니다.B씨는 머리에 타박상을 입어 치료를 받고 있습니다.B씨의 비명을 들은 시민들이 경찰에 신고한 뒤 A씨를 제압했고, A씨는 출동한 경찰에 현행범 체포됐습니다.A씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 주변 CCTV 영상 등을 분석해 구체적인 범행 경위를 조사하는 한편, 사안의 중대성을 고려해 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)