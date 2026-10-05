보우소나루, 브라질 대선서 깜짝 1위…룰라와 결선투표

▲ 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보

우파 성향의 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보가 현지시간 4일 치러진 브라질 대통령선거 1차 투표에서 깜짝 1위를 차지했습니다.개표율 98.62%인 가운데 보우소나루 후보는 47.27%의 득표율로 44.88%에 그친 노동자당(PT) 소속 루이스 이나시오 룰라 다시우바 대통령을 제치고 1위로 결선행 티켓을 거머쥐었습니다.그러나 과반(50% 초과) 득표에는 실패하면서 오는 25일 치러지는 결선투표에서 룰라 대통령과 또 한 번의 대결을 벌이게 됐습니다.브라질 선거법상 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선 투표를 치러야 합니다.앞서 선거 전 각종 여론조사에선 룰라가 1위를 차지할 것이라는 결과가 나왔습니다.보우소나루 후보는 주로 도시에서, 룰라 대통령은 농어촌 지역에서 지지를 얻었습니다.전통적 자유당 강세 지역인 남동부는 물론 중부와 북서부 대부분의 지역에서 룰라에게 앞서 나갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)