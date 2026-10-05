뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

보우소나루, 브라질 대선서 깜짝 1위…룰라와 결선투표

유덕기 기자
작성 2026.10.05 09:57 조회수
보우소나루, 브라질 대선서 깜짝 1위…룰라와 결선투표
▲ 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보

우파 성향의 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보가 현지시간 4일 치러진 브라질 대통령선거 1차 투표에서 깜짝 1위를 차지했습니다.

개표율 98.62%인 가운데 보우소나루 후보는 47.27%의 득표율로 44.88%에 그친 노동자당(PT) 소속 루이스 이나시오 룰라 다시우바 대통령을 제치고 1위로 결선행 티켓을 거머쥐었습니다.

그러나 과반(50% 초과) 득표에는 실패하면서 오는 25일 치러지는 결선투표에서 룰라 대통령과 또 한 번의 대결을 벌이게 됐습니다.

브라질 선거법상 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선 투표를 치러야 합니다.

앞서 선거 전 각종 여론조사에선 룰라가 1위를 차지할 것이라는 결과가 나왔습니다.

보우소나루 후보는 주로 도시에서, 룰라 대통령은 농어촌 지역에서 지지를 얻었습니다.

전통적 자유당 강세 지역인 남동부는 물론 중부와 북서부 대부분의 지역에서 룰라에게 앞서 나갔습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지