보우소나루, 브라질 대선서 깜짝 1위…룰라와 결선투표

▲ 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보
우파 성향의 플라비우 보우소나루 자유당(PL) 후보가 현지시간 4일 치러진 브라질 대통령선거 1차 투표에서 깜짝 1위를 차지했습니다.
개표율 98.62%인 가운데 보우소나루 후보는 47.27%의 득표율로 44.88%에 그친 노동자당(PT) 소속 루이스 이나시오 룰라 다시우바 대통령을 제치고 1위로 결선행 티켓을 거머쥐었습니다.
그러나 과반(50% 초과) 득표에는 실패하면서 오는 25일 치러지는 결선투표에서 룰라 대통령과 또 한 번의 대결을 벌이게 됐습니다.
브라질 선거법상 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명이 결선 투표를 치러야 합니다.
앞서 선거 전 각종 여론조사에선 룰라가 1위를 차지할 것이라는 결과가 나왔습니다.
보우소나루 후보는 주로 도시에서, 룰라 대통령은 농어촌 지역에서 지지를 얻었습니다.
전통적 자유당 강세 지역인 남동부는 물론 중부와 북서부 대부분의 지역에서 룰라에게 앞서 나갔습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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