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[자막뉴스] 10억 이상 맡긴 미성년자 52명…예·적금 10조 육박

심영구 기자
작성 2026.10.05 11:06 조회수
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국내 은행에 10억 원 이상 예금이나 적금을 보유한 미성년자가 52명인 것으로 나타났습니다.

국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 은행연합회에서 받은 자료에 따르면, 지난 7월 말 기준, 19개 국내 은행의 18세 이하 미성년자 예·적금 잔액은 9조7천413억 원, 2022년 말보다 1조4천548억 원, 17.6% 늘었습니다.

미성년자 명의 계좌 수도 같은 기간 661만여 개에서 899만여 개로 36% 증가했습니다.

예·적금 잔액을 보면 1억 원 이상 5억 원 미만은 2천419명, 5억 원 이상 10억 원 미만은 124명, 10억 원 이상은 52명이었습니다.

1억 원 이상 보유 미성년자는 모두 2천595명입니다.

특히 10억 원 이상 보유자는 지난해 말 42명에서 7개월 만에 10명 늘었습니다.

0~5세 영유아 명의 예·적금도 2조1천399억 원에 달했습니다.

전체 미성년자 예·적금의 22% 수준입니다.

6~12세가 3조5천864억 원으로 가장 많았고, 16~18세 2조1천463억 원, 13~15세 1조8천688억 원 순이었습니다.

다만 대다수 미성년자의 예·적금 규모는 크지 않았습니다.

잔액이 100만 원 미만인 미성년자가 560만여 명으로, 전체의 77.5%를 차지했습니다.

주식을 보면, 지난해 말 기준 국내 상장주식을 1억 원 이상 보유한 미성년자는 5천400명, 미성년자의 국내 상장주식 보유액은 총 7조3천113억 원이었습니다.

박성훈 의원은 정상적인 증여나 자산 형성을 문제 삼을 일은 아니지만, 거액의 금융자산이 미성년자에게 이전되는 과정에서 자금 출처와 증여 신고에 사각지대가 없는지 살펴볼 필요가 있다고 밝혔습니다.

(취재·구성 : 심영구 / 영상편집 : 박진형 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)
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