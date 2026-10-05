미성년이어도 10억 넘게…국내 은행 '금수저 통장' 52명

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국내 은행에 10억 원 이상 예·적금을 보유한 미성년자가 50명을 넘는 것으로 나타났습니다.미성년 고객 명의 전체 예·적금 잔액은 10조 원에 육박했습니다.0∼5세 영유아 보유 잔액도 2조 원을 웃돌았습니다.5일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 은행연합회에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 7월 말 기준 19개 국내 예금은행의 18세 이하 미성년자 예·적금 잔액은 9조 7천413억 원으로 집계됐습니다.이는 입출식 예금과 정기예금, 적금을 모두 합산한 금액으로, 2022년 말(8조 2천865억 원)보다 1조 4천548억 원(17.6%) 불어난 규몹니다.같은 기간 미성년자가 보유한 예·적금 계좌 수는 661만 5천941개에서 899만 5천55개로 237만 9천114개(36.0%) 늘었습니다.미성년자 1명이 여러 계좌에 보유한 예·적금을 모두 합산한 개인별 잔액을 보면, 고액 금융자산을 보유한 미성년자가 적지 않았습니다.지난 7월 말 기준 예·적금 합산 잔액이 1억 원 이상 5억 원 미만인 미성년자는 2천419명, 5억 원 이상 10억 원 미만은 124명, 10억 원 이상은 52명 등이었습니다.1억 원 이상 보유 미성년자는 총 2천595명으로 집계됐습니다.이 중 5억 원 이상은 176명이었습니다.10억 원 이상 보유 미성년자는 작년 말 42명에서 10명 늘었습니다.같은 기간 1억 원 이상 보유 고객은 2천583명에서 12명 증가했습니다.1억 원 이상 보유 미성년자를 은행별로 보면 하나은행이 566명으로 가장 많았고, KB국민은행(540명), 신한은행(437명), 우리은행(422명), NH농협은행(172명) 순이었습니다.특히 10억 원 이상 보유 미성년자의 경우 하나은행(14명)과 신한은행(12명)에 유독 많았습니다.이 수치는 은행별 집계치를 합산한 것으로, 여러 은행을 이용하는 미성년자가 중복으로 포함됐을 수 있습니다.반면, 예·적금 잔액이 100만 원 미만인 미성년자는 560만 2천273명으로, 전체 예·적금 보유 미성년자 722만 7천938명의 77.5%를 차지했습니다.대다수 미성년자는 예·적금 잔액이 소액에 그친 셈입니다.개인별 잔액이 아닌 계좌별 잔액을 보더라도 자금 규모가 상당했습니다.1억 원 이상 들어 있는 미성년자 명의 계좌의 총잔액은 지난 7월 말 기준 5천140억 원가량이었습니다.이중 잔액이 5억 원 이상 10억 원 미만인 계좌에는 약 639억 원, 10억 원 이상인 계좌에는 약 672억 원이 들어 있었습니다.연령대별로는 0∼5세 명의 예·적금 잔액이 2조 1천399억 원으로 전체 미성년자 예·적금의 22.0%를 차지했습니다.이 연령대가 보유한 계좌는 112만 3천996개였습니다.잔액이 가장 많은 연령대는 6∼12세로 3조 5천864억 원이었습니다.16∼18세는 2조 1천463억 원, 13∼15세는 1조 8천688억 원으로 각각 집계됐습니다.미성년자의 고액 금융자산 보유는 주식시장에서도 확인됐습니다.박성훈 의원이 한국예탁결제원에서 제출받은 별도 자료에 따르면, 작년 말 국내 상장주식을 1억 원 이상 보유한 미성년자는 5천400명이었습니다.미성년자의 국내 상장주식 보유액은 총 7조 3천113억 원에 달했습니다.박 의원은 "정상적인 증여나 자산 형성까지 문제 삼을 일은 아니지만, 미성년자에게 거액의 금융자산이 이전되는 과정에서 자금 출처와 증여 신고에 사각지대가 없는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)