뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미성년이어도 10억 넘게…국내 은행 '금수저 통장' 52명

미성년자 예·적금 10조 육박

심영구 기자
작성 2026.10.05 09:21 수정 2026.10.05 11:06 조회수
미성년이어도 10억 넘게…국내 은행 '금수저 통장' 52명
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

국내 은행에 10억 원 이상 예·적금을 보유한 미성년자가 50명을 넘는 것으로 나타났습니다.

미성년 고객 명의 전체 예·적금 잔액은 10조 원에 육박했습니다.

0∼5세 영유아 보유 잔액도 2조 원을 웃돌았습니다.

5일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 은행연합회에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 7월 말 기준 19개 국내 예금은행의 18세 이하 미성년자 예·적금 잔액은 9조 7천413억 원으로 집계됐습니다.

이는 입출식 예금과 정기예금, 적금을 모두 합산한 금액으로, 2022년 말(8조 2천865억 원)보다 1조 4천548억 원(17.6%) 불어난 규몹니다.

같은 기간 미성년자가 보유한 예·적금 계좌 수는 661만 5천941개에서 899만 5천55개로 237만 9천114개(36.0%) 늘었습니다.

미성년자 1명이 여러 계좌에 보유한 예·적금을 모두 합산한 개인별 잔액을 보면, 고액 금융자산을 보유한 미성년자가 적지 않았습니다.

지난 7월 말 기준 예·적금 합산 잔액이 1억 원 이상 5억 원 미만인 미성년자는 2천419명, 5억 원 이상 10억 원 미만은 124명, 10억 원 이상은 52명 등이었습니다.

1억 원 이상 보유 미성년자는 총 2천595명으로 집계됐습니다.

이 중 5억 원 이상은 176명이었습니다.

10억 원 이상 보유 미성년자는 작년 말 42명에서 10명 늘었습니다.

같은 기간 1억 원 이상 보유 고객은 2천583명에서 12명 증가했습니다.

1억 원 이상 보유 미성년자를 은행별로 보면 하나은행이 566명으로 가장 많았고, KB국민은행(540명), 신한은행(437명), 우리은행(422명), NH농협은행(172명) 순이었습니다.

특히 10억 원 이상 보유 미성년자의 경우 하나은행(14명)과 신한은행(12명)에 유독 많았습니다.

이 수치는 은행별 집계치를 합산한 것으로, 여러 은행을 이용하는 미성년자가 중복으로 포함됐을 수 있습니다.

반면, 예·적금 잔액이 100만 원 미만인 미성년자는 560만 2천273명으로, 전체 예·적금 보유 미성년자 722만 7천938명의 77.5%를 차지했습니다.

대다수 미성년자는 예·적금 잔액이 소액에 그친 셈입니다.

국내 은행 ATM (사진=연합뉴스)

개인별 잔액이 아닌 계좌별 잔액을 보더라도 자금 규모가 상당했습니다.

1억 원 이상 들어 있는 미성년자 명의 계좌의 총잔액은 지난 7월 말 기준 5천140억 원가량이었습니다.

이중 잔액이 5억 원 이상 10억 원 미만인 계좌에는 약 639억 원, 10억 원 이상인 계좌에는 약 672억 원이 들어 있었습니다.

연령대별로는 0∼5세 명의 예·적금 잔액이 2조 1천399억 원으로 전체 미성년자 예·적금의 22.0%를 차지했습니다.

이 연령대가 보유한 계좌는 112만 3천996개였습니다.

잔액이 가장 많은 연령대는 6∼12세로 3조 5천864억 원이었습니다.

16∼18세는 2조 1천463억 원, 13∼15세는 1조 8천688억 원으로 각각 집계됐습니다.

미성년자의 고액 금융자산 보유는 주식시장에서도 확인됐습니다.

박성훈 의원이 한국예탁결제원에서 제출받은 별도 자료에 따르면, 작년 말 국내 상장주식을 1억 원 이상 보유한 미성년자는 5천400명이었습니다.

미성년자의 국내 상장주식 보유액은 총 7조 3천113억 원에 달했습니다.

박 의원은 "정상적인 증여나 자산 형성까지 문제 삼을 일은 아니지만, 미성년자에게 거액의 금융자산이 이전되는 과정에서 자금 출처와 증여 신고에 사각지대가 없는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지