'LPBA 최연소' 16세 이승희, 챔피언 출신 임정숙 꺾고 64강 진출

▲ 이승희

올 시즌 여자 프로당구(LPBA) 최연소 선수인 16세 이승희가 투어 챔피언 출신 베테랑 임정숙(크라운해태)을 꺾는 이변을 연출하며 64강에 올랐습니다.이승희는 어제 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 4차 투어 '크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 128강전에서 임정숙과 17-17로 비긴 뒤 하이런(연속 득점) 기록에서 앞서 64강행 티켓을 거머쥐었습니다.경기 초반 5점 하이런을 폭발하며 8-3으로 기선을 제압한 이승희는 임정숙의 노련한 추격에 13-13 동점을 허용하며 위기를 맞았습니다.제한 시간 50분 동안 이어진 팽팽한 혈투는 마지막 29이닝까지 17-17 공방전으로 이어졌고, 결국 경기 내 최고 연속 득점에서 우위를 점한 이승희가 승리를 챙겼습니다.올 시즌 트라이아웃을 거쳐 데뷔한 이승희는 64강전에서 김정미를 상대로 32강 진출에 도전합니다.남녀 프로당구 최초 통산 20승 금자탑을 노리는 '당구 여제' 김가영(하나카드)은 뱅크샷 추격을 펼친 박효선을 25-15(24이닝)로 여유 있게 제압하고 첫 관문을 통과했습니다.장가연(우리금융캐피탈)은 박수현을 상대로 이날 출전 선수 중 전체 1위인 애버리지 1.923을 기록하며 25-11(13이닝) 완승했습니다.이 밖에 이미래(하이원리조트), 최혜미(웰컴저축은행), 김보미(NH농협카드), 김예은(휴온스), 백민주(크라운해태) 등 LPBA 강호들도 무난히 64강에 합류했습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)