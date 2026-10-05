[스브스夜] '미우새' 임원희♥이희진 '우당탕탕 데이트'···이희진, 임원희의 '아재개그와 종이별 선물'에 미소

임원희가 이희진에게 푹 빠졌다.



4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 임원희와 이희진의 데이트가 공개됐다.



이날 방송에서 임원희는 이희진의 스트레스 해소를 위한 데이트를 준비했다.



가장 첫 번째 데이트 코스는 오락실 데이트. 두 사람은 여러 게임을 즐기며 더욱 가까워졌다.



이어진 롤러장 데이트에서는 작은 스킨십들이 오가며 더욱 가까워질 두 사람을 기대하게 했다. 하지만 예상과 다르게 두 사람 모두 몇 발도 가지 못하고 넘어지는 것을 반복했고 이희진은 결국 만신창이가 되어 웃음을 자아냈다.



이에 임원희는 비장의 데이트 코스를 공개했다. 그의 마지막 데이트 코스는 막창 먹방. 임원희는 이희진이 평소 좋아하던 막창을 함께 먹었다.



임원희는 직접 잘 구워진 막창을 이희진에게 챙겨주어 훈훈함을 자아냈다. 그리고 그는 잠시 이희진이 자리를 비운 사이 정석용과 전화를 해서 조언을 구했다.



이어 임원희는 막창을 이용한 마술을 보여주며 이희진의 웃음을 얻어냈다. 그리고 그는 아재개그로 자신의 뚝심을 보여주었다.



모두의 예상과 달리 이희진은 임원희의 아재 개그에 빵빵 터졌고 이에 용기를 얻은 임원희는 자신이 직접 접은 종이별을 선물했다.



이희진은 종이별을 받고 아이처럼 좋아하며 기쁨을 감추지 못해 눈길을 끌었다.



이에 임원희는 "다음 제 생일에 한번 뵐 수 있을까요? 그때는 제 스트레스 풀어주실 수 있냐?"라고 물었다. 그러자 이희진은 흔쾌히 그의 애프터를 수락했고, 임원희는 "다음번에는 좀 더 스무스한 진행을 준비하겠다"라고 각오를 드러내 웃음을 자아냈다.



한편 방송 말미에는 김승수와 송종호의 합숙 맞선이 예고되어 다음 방송에 대한 기대감을 높였다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)