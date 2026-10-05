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'미우새' 탁재훈, 이혼 후 물건 정리 방법 묻자 "결혼한 기억이 없어, 나도 궁금"

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작성 2026.10.05 08:43 조회수
'미우새' 탁재훈, 이혼 후 물건 정리 방법 묻자 "결혼한 기억이 없어, 나도 궁금"
이동건의 이혼 후 물건 정리 방법은?

4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이동건의 집을 찾은 탁재훈, 김희철, 최진혁의 모습이 그려졌다.

이날 이동건의 집을 둘러본 김희철은 이동건과 탁재훈 두 사람에게 "궁금한 게 있다. 두 분은 같이 살다가 헤어지면 물건들은 어떻게 하냐?"라고 이혼했을 때 물건 정리 방법에 대해 물었다.

이를 보던 서장훈은 "그게 네가 왜 궁금하니"라며 탄식해 웃음을 자아냈다.

김희철의 질문에 이동건은 "개인차가 있지 않을까? 필요한 사람이 가져가거나. 난 내 집에 내가 구해서 신혼을 시작했었어서 원래 것 그대로 다 쓰고 있다"라고 밝혔다.

그리고 탁재훈은 "추억 생각난다고 다 바꾸는 사람도 있다"라고 언급했다. 이어 김희철은 함께 사용하던 침대는 어떻게 하는지 물었다.

그러자 탁재훈은 "몰라 난. 결혼한 기억이 없어. 나도 그게 진짜 궁금해"라고 너스레를 떨었다. 이에 이동건도 "저도 기억이 없는데요"라고 말해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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