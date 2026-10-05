'미우새' 장윤정, "진짜 회장님 됐다···엔터테인먼트 회사 설립"

장윤정이 안전빵 게스트로 미우새에 초대됐다.



4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 트로트계의 여왕 장윤정이 스페셜 MC로 등장했다.



이날 오랜만에 미우새를 다시 방문했다는 장윤정은 "그래도 자주 오는 편 아니냐"라고 했다. 이에 신동엽은 "이런 분을 안전빵이라고 한다"라며 안정감을 주는 게스트에 만족감을 드러냈다.



서장훈은 장윤정에 대해 "장난으로 회장님이라고 불렸는데 진짜 회사를 차렸다고 하더라. 그런데 1호 연예인으로 도경완을 영입해야 하는 거 아니냐?"라고 물었다.



이에 장윤정은 "그렇지 않아도 난 왜 안 되냐 섭섭하다 하는데 잘 이야기를 했다. 난 가수만 한다. 그리고 다른 데 가서 커라 했다"라고 말해 눈길을 끌었다.



이를 들은 서장훈은 "수익이 안 날까 봐 그런 거냐?"라고 물었고, 정윤정은 "그런 것도 있다"라고 너스레를 떨었다.



그리고 장윤정은 아내복 3인방 중 도경완이 제일 눈치 안 보고 사는 것 같다고 했다. 또한 그는 "도경완이 재산 갭이 제일 큰 건 본인이라고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)