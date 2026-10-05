젤렌스키 "러, 북한에 제트추진 드론 기술도 공유한 듯"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 북한에 제트추진 드론 기술을 공유한 것으로 보인다고 4일(현지시간) 주장했습니다.로이터 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 취재진으로부터 러시아가 북한에 제트추진 드론 기술을 이전했을 가능성을 질문받자 "그렇다, 물론이다"라고 답했습니다.이어 "그들은 북한과 모든 기술을 공유한다"며 "(탄도미사일 등 어떤 기술이 공유됐을지는) 잘 모르지만 그렇다고 생각하는데, 이는 북한이 미사일로 그들을 도왔기 때문"이라고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 최근 자신이 우크라이나에 있던 북한군이 한국으로 송환된 사실을 공개했다가 논란이 벌어진 일과 관련해서는 "한국이 북한 군인들을 넘겨달라고 요청했다"며 "한국 헌법에 따르면 그들은 한국인이기도 하다"라고 첨언했습니다.다만 젤렌스키 대통령은 한국의 이재명 대통령이 포로 송환 비공개 합의를 우크라이나가 어겼다며 항의한 사실은 직접 언급하지 않았다고 로이터는 설명했습니다.수스필네 방송 등 우크라이나 매체들은 이와 관련한 젤렌스키 대통령의 문답을 더 구체적으로 보도했습니다.이 매체에 따르면 젤렌스키 대통령은 우크라이나군이 붙잡았던 북한군 포로들과 관련해 "우리가 이들을 생포했을 때 이전과 다른 정보를 얻었는데, 이들은 처음에 러시아에 도착했던 북한군이 아니었다"고 짚었습니다.젤렌스키 대통령은 "이들은 경험을 공유받고 교육을 받았다"며 "이는 드론 운용은 물론 전자전 시스템에 어떻게 대응할지도 포함되며, 이런 실전 지식과 전투 경험 획득은 매우 위험하다"고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 북한군 관련 정보를 일본 측과 공유했다며 "일본은 뛰어난 기술을 가진 훌륭한 국가이지만, 현대전 수행 경험이 부족한데 이는 매우 위험한 요소"라고 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 "만일 러시아가 (북한군) 5만명을 싸울 수 있도록 훈련시킨다면, 이는 수십만명의 북한군에게 지식이 공유된다는 의미"라며 "(우크라이나와 일본의) 협력이 이런 점에서 매우 중요하며, 이것이 양측 모두의 이익에 부합한다고 본다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)