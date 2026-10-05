[날씨] 찬 바람, 기온 낮아 쌀쌀…오전까지 곳곳 비

개천절 대체 공휴일인 오늘(5일)은 대체로 흐린 가운데 찬 바람이 불면서 반짝 쌀쌀하겠습니다.



현재 서울 기온 14.9도로 시작해 한낮에도 20도에 머물며 어제 낮보다 6도가량 떨어지겠고요, 내일 아침은 대부분 지역이 10도 안팎까지 낮아지겠습니다.



외출하실 때 겉옷 꼭 챙겨주셔야겠습니다.



오전까지 호남과 경남 서부 내륙 제주에는 5mm 미만의 비가 조금 더 이어지겠고요.



그 밖의 중부와 경북 중북부에도 곳에 따라 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



내일까지 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠습니다.



오늘 전국 하늘 흐린 가운데 저녁부터 차차 맑아지겠습니다.



현재 기온 춘천이 14.4도 가리키고 있고요, 오늘 한낮에 춘천 19도에 그치겠습니다.



당분간 뚜렷한 비 소식은 나와 있지 않고 주 후반으로 갈수록 낮 기온은 조금씩 오르겠습니다.



(박세림 기상캐스터)