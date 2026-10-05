1. 'AI 해킹'에 금융권 줄줄이 피해…긴급회의 소집



AI 해킹으로 추정되는 정보 유출 피해에 대응하기 위해 금융당국이 전 금융권에 긴급회의를 소집했습니다. 금융당국은 7개 금융사 해킹 사건에서 동일한 공격자의 인터넷 주소가 확인됐다고 밝혔습니다.



2. 조희대 "국감 증언 어렵다"…여 "독단"·야 "겁박"



대법관 재제청 거부 논란에 대해 내일(6일) 대법원 국정감사에서 입장을 밝히겠다던 조희대 대법원장이 증언 거부 의사를 밝혔습니다. 민주당은 독단이라고 비판했고, 국민의힘은 겁박 정치라고 맞섰습니다.



3. 예멘 전면전 재점화…호르무즈서 선박 잇단 피격



예멘 정부가 친이란 후티 반군을 상대로 대규모 영토 탈환 작전을 선언하자 후티 반군이 사우디 석유 시설을 반격했습니다. 호르무즈 해협에서는 이번 달에만 유조선이 4번째 피격됐습니다.



4. 16일간의 열전 끝났지만…숙제 남긴 한국 스포츠



아이치 나고야 아시안게임이 어제 16일간의 열전을 마쳤습니다. 우리나라는 종합 3위를 했지만 44년 만에 최소 금메달에 그치며 벌어진 중국 일본과의 격차를 확인했습니다.