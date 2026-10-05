뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰 된 '성착취물 범죄자'…임용 후 계속하다 덜미

유수환 기자
작성 2026.10.05 07:14 조회수
PIP 닫기
<앵커>

20대 현직 경찰관이 AI를 활용해 수백 건의 성 착취물을 만들어 유포한 것으로 드러났습니다. 이미 불법 촬영 혐의로 기소유예 처분을 받았지만 경찰에 임용됐고 이후에도 범행을 멈추지 않았던 겁니다.

유수환 기자입니다.

<기자>

'인공지능 AI로 제작한 성 착취물이 텔레그램 대화방에서 유포되고 있다.'

지난해 12월 이 같은 정황을 포착한 부산경찰청 사이버범죄수사대는 법원의 허가를 받아 '위장 수사'에 착수했습니다.

[이경민/부산경찰청 사이버범죄수사대장 : 작년 6월부터 피해자가 성인이어도 위장 수사할 수 있게 법 개정이 돼서, 작년 12월에 위장 수사를 처음 시작해 운영자랑 유포자를 특정했고….]

여러 달에 걸친 추적 끝에 경찰이 특정한 용의자는 다름 아닌 서울 동대문경찰서 교통과 소속 현직 경찰관 A 경장이었습니다.

지난 8월 압수수색한 A 경장의 휴대전화에서 발견한 불법 영상은 모두 5,600개.

여기에는 아동·청소년 성 착취물 1,600개, 여성 신체를 몰래 찍은 불법 촬영물 1,300개 등도 포함됐습니다.

A 경장은 SNS에 올라온 지인 사진에 나체 이미지를 합성하는 등 400건 넘는 딥페이크, 즉 AI로 정교하게 조작한 성 착취물을 직접 만들어 일부는 텔레그램 방에 유포한 혐의도 받고 있습니다.

경찰관이 되기 전인 2020년 불법 촬영 혐의로 기소유예 처분을 받은 사실도 드러났습니다.

그런데도 2022년부터는 성 착취물을 직접 제작해 유포하기 시작했고, 경찰관으로 임용된 2023년 이후에도 3년 가까이 범행을 이어갔습니다.

경찰은 "지난달 A 경장이 구속된 직후 직위 해제했다"며 "경찰 임용 전 기소유예 처분을 받은 것은 '결격 사유'에 해당하지 않아 채용에 문제는 없었다"고 설명했습니다.

(영상편집 : 이승열)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지