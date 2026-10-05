구글 제미나이 AI요금 개편…월10달러 내도 '프로' 모델 못쓴다

▲ 구글 제미나이

구글이 인공지능(AI) 모델 제미나이 요금제를 개편해 저가 구독자와 무료 이용자의 '프로' 모델 접근을 막았습니다.4일(현지시간) 구글 고객센터 공지사항에 따르면 구글은 이달부터 요금제별로 접근할 수 있는 AI 모델 등급을 하향 조정합니다.기존에는 무료 이용자도 일부 사용할 수 있었던 제미나이 프로 모델은 앞으로 월 구독료가 19.99달러(한국요금 2만9천원)인 'AI 프로' 요금제부터 제공됩니다.이에 따라 무료 이용자는 물론 월 9.99달러(한국요금 7천500원)인 저가형 'AI 플러스' 요금제 구독자도 프로 모델을 이용할 수 없게 됐습니다.구글은 무료 이용자는 경량 모델인 '제미나이 플래시'도 이용할 수 없고, 그보다 성능이 낮은 '제미나이 플래시-라이트' 모델만 쓸 수 있게 요금제를 개편했습니다.구글은 무료 이용자의 제미나이 플래시·프로 접근을 오는 9일부터 제한하고, 구독자들은 개별적으로 구체적인 요금제 개편 적용 시기를 이메일로 공지할 방침입니다.다만 구글은 이용자가 모델의 추론 수준을 '낮음', '중간', '높음' 중에서 선택할 수 있도록 했습니다.일반적으로 성능이 낮은 모델이더라도 추론 수준을 높이면 더 품질이 높은 답변을 할 수 있지만, 이 경우 구글이 부여한 AI 사용 한도도 더 많이 사용하게 됩니다.AI프로와 월 구독료가 99.99달러 이상인 AI울트라 요금제 이용자는 여러 모델을 동시에 활용해 추론하는 '딥 싱크' 기능도 사용할 수 있습니다.구글은 현재 5시간마다 초기화하는 AI 사용량 기반 한도 체계를 사용하고 있습니다.구글의 이번 요금제 개편은 새 최상위 모델의 정식 출시를 앞둔 상황에서의 요금 인상 조치로 풀이됩니다.구글은 지난 2월 '제미나이 3.1 프로'를 내놓은 이후 약 7개월 동안 프로 모델 개발이 지지부진하다 지난달 30일에야 최상위 모델 '제미나이 4 아르곤'을 선보였습니다.이에 따라 연산 자원의 소비가 큰 제미나이 4 아르곤 모델을 활용해 고가 요금제 가입자를 유치하려는 전략으로 추정됩니다.그러나 이 과정에서 무료 이용자가 프로 모델은 물론 경량 모델도 사용할 수 없도록 하면서 불만의 목소리도 나올 것으로 예상됩니다.(사진=게티이미지)