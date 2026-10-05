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한밤중 경찰 향해 짖던 개…따라간 곳엔 쓰러진 주인

고희경 기자
작성 2026.10.05 08:31 조회수
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잘 키운 반려견 한 마리, 열 사람 부럽지 않다는 것을 증명한 듯하네요.

최근 미국에서 주인을 살린 충견의 사연이 화제입니다.

미국 캔자스주의 한 주택가.

길 한복판에서 반려견이 순찰 중인 경찰을 향해 맹렬히 짖기 시작합니다.

경찰이 집으로 돌아가라고 타이르자 반려견은 마치 경찰을 안내하듯 집 쪽으로 향했는데요.

느낌이 이상해 경찰이 뒤따라가 보니 차고 문이 열려 있었고, 안에는 한 남성이 쓰러져 있었습니다.

무려 3시간 동안이나 몸을 움직이지 못하고 도움을 기다리던 상황이었는데요.

경찰의 빠른 구조 덕분에 남성은 무사히 치료를 받고 현재 집에서 회복 중인 것으로 전해졌습니다.

말로 다 할 수 없었던 위급한 순간, 반려견의 간절한 짖음이 가장 확실한 '구조 요청'이 됐네요.

(화면출처 : 페이스북 @Leawood Police Department)
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