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지퍼백에 100원짜리 가득…돈 안 받은 배달기사, 왜

고희경 기자
작성 2026.10.05 08:17 수정 2026.10.05 08:55 조회수
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배달을 갔던 기사가 음식값을 받지 않고 그냥 돌아갔다는데, 이유가 뭔가요?

최근 한 온라인 커뮤니티에 '배달하고 동전으로 3만 원 받음'이라는 제목의 글이 올라왔습니다.

글쓴이 A 씨는 서울 관악구의 한 판자촌 인근으로 배달을 갔는데요.

주문자는 "현금을 문 앞에 뒀으니 음식도 문 앞에 놓아달라"고 요청했고, 도착해보니 문 앞의 작은 지퍼백 안에는 1천 원짜리 지폐 몇 장과 100원짜리 동전이 가득 담겨 있었습니다.

옆에 놓인 메모에는 "3만 원 맞아요. 열 번 넘게 셌어요"라고 적혀 있었는데요.

배달하다 보면 마음이 찡할 때가 있다고 밝힌 A 씨는 결국 돈을 가져가지 않고 선물이라 생각하고 피자만 두고 돌아갔다고 설명했습니다.

누리꾼들은 "열 번 넘게 셌다는 말이 마음에 남는다", "좋은 일은 꼭 돌아올 것"이라며 응원의 메시지를 보냈습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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