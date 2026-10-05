설악산 대청봉서 추락한 60대…비번 소방관이 살렸다

선선해진 가을 날씨에 등산하는 분들 많은데요.



산악 사고 소식도 잇따라 들려오고 있습니다.



이번 전해드릴 핫토픽은 추락하는 등산객을 비번인 소방관이 살렸단 소중한 소식입니다.



전남광주 서부소방서 박형주 119 구급팀장은 지난 2일 설악산의 한 절을 찾은 뒤 등산에 나섰습니다.



그때 대청봉 표지석 인근에서 60대 등산객 A씨가 발을 헛디뎌 2m 바위 아래로 추락하는 모습을 목격했습니다.



박 팀장은 곧바로 달려가 상태를 살폈는데요.



주변 등산객의 토시 등을 받아 상처 부위를 감싸 지혈하는 한편, 우연히 현장에 있던 간호사와 함께 호흡 상태를 살폈습니다.



이후 다른 등산객들과 환자를 헬기 이착륙장으로 옮기고 군 헬기 유도도 맡았습니다.



A씨는 병원으로 옮겨져 응급 수술을 받았고, 현재 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 연합뉴스 독자제공)