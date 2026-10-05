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설악산 대청봉서 추락한 60대…비번 소방관이 살렸다

이강 기자
작성 2026.10.05 07:46 조회수
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선선해진 가을 날씨에 등산하는 분들 많은데요.

산악 사고 소식도 잇따라 들려오고 있습니다.

이번 전해드릴 핫토픽은 추락하는 등산객을 비번인 소방관이 살렸단 소중한 소식입니다.

전남광주 서부소방서 박형주 119 구급팀장은 지난 2일 설악산의 한 절을 찾은 뒤 등산에 나섰습니다.

그때 대청봉 표지석 인근에서 60대 등산객 A씨가 발을 헛디뎌 2m 바위 아래로 추락하는 모습을 목격했습니다.

박 팀장은 곧바로 달려가 상태를 살폈는데요.

주변 등산객의 토시 등을 받아 상처 부위를 감싸 지혈하는 한편, 우연히 현장에 있던 간호사와 함께 호흡 상태를 살폈습니다.

이후 다른 등산객들과 환자를 헬기 이착륙장으로 옮기고 군 헬기 유도도 맡았습니다.

A씨는 병원으로 옮겨져 응급 수술을 받았고, 현재 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

(화면출처 : 연합뉴스 독자제공)
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