이 대통령 "끝까지 도전한 대한민국 선수단 모두가 챔피언"

▲ 이재명 대통령

이미지 확대하기

▲ 4일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회식에서 한국 선수단이 입장해 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 2026 아이치·나고야 폐막식이 열리는 오늘(4일), 대한민국 선수단을 향해 "끝까지 도전한 여러분 모두가 챔피언"이라고 격려했습니다.이 대통령은 자신의 SNS에 "41개 종목에서 800여 명의 우리 선수들이 대한민국을 대표해 뜨겁게 뛰었다"며, "기쁜 순간도, 아쉬운 순간도 있었다. 메달의 색깔과 숫자만으로는 다 헤아릴 수 없는 땀과 노력이 있었을 것"이라고 적었습니다.그러면서, "선수 여러분이 보여주신 열정과 투지가 앞으로 더 큰 꿈을 향해 나아가는 힘이 되길 바란다"며, "선수와 지도자, 그리고 보이지 않는 곳에서 함께해주신 모든 분들께도 깊이 감사드린다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 또, "오는 10월 18일 개막하는 패러게임에서도 대한민국 선수들의 힘찬 도전을 국민과 함께 응원하겠다"고 약속했습니다.지난 19일 개막한 2026 아이치·나고야 아시안게임은 오늘 저녁 폐회식을 끝으로 대단원의 막을 내립니다.대한민국 선수단은 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개로 종합 3위를 기록했습니다.축구대표팀의 사상 첫 4연패와 남녀 농구 대표팀의 동반 금메달, 배드민턴 여제 안세영, 사브르 최강 오상욱 등의 금빛 활약으로 3위 자리는 지켰지만, 1982년 뉴델리 대회 이후 44년 만에 처음으로 금메달이 40개에 미치지 못했고, 중국·일본과도 큰 격차를 보였습니다.한편, 이번 대회는 또 숙소와 수송, 경기 환경 등 운영 전반에서 총체적인 문제를 드러냈다는 평가도 받습니다.다음 대회는 4년 뒤, 카타르 도하에서 열립니다.(사진=연합뉴스)