16일간의 열전 끝났지만…숙제 남긴 한국 스포츠

<앵커>



아이치·나고야 아시안게임이 조금 전 폐회식으로 16일간의 열전을 모두 마쳤습니다. 우리 선수단은 땀과 눈물이 어우러진 드라마로 감동을 선사했지만, 44년 만에 최소 금메달에 그치며 중국, 일본과 벌어져 가는 격차도 확인했습니다.



나고야에서 하성룡 기자입니다.



<기자>



'미쳐버리자'는 출사표를 던지고 상대를 압도하며 2연패의 새 역사를 쓰고 역대 최고 선수로 우뚝 선 안세영과,



[안세영/배드민턴 국가대표 : 정말 미쳤습니다. 기분도 미쳤습니다. 오늘은 좀 고트(Goat)라는 말을 즐겨보도록 하겠습니다.]



허리 부상에도 기적의 '4연속 득점' 역전극으로 2대회 연속 2관왕을 오르며 우리 선수단 MVP에 선정된 오상욱, 연패를 거듭하던 일본을 상대로 투혼이 불사르며 자존심을 회복한 남녀 농구를 비롯해, 790명의 태극전사들은 나고야에서 모든 걸 불살랐습니다.



10대 샛별들의 패기와 포기를 모르는 노장들의 투혼, 비인기 종목의 설움에도 더 빨리, 더 높이, 더 힘차게 날아오른 선수들의 투지는 큰 울림을 줬습니다.



[김효빈/카누 국가대표(2관왕) : 훈련을 마땅히 할 곳이 없어가지고, 장비를 좀 적극적으로 지원해 주셨으면 좋겠고.]



한국 스포츠는 큰 숙제도 확인했습니다.



남자 축구의 사상 첫 4연패를 마지막으로 39개의 금메달을 따냈지만 1982년 뉴델리 대회 이후 처음으로 금메달 40개를 채우지 못하고 3개 대회 연속 하락세를 타며 중국, 일본과 격차가 더 벌어졌습니다.



중국과 일본뿐만 아니라 중앙아시아 선수들의 약진 속에 '강세 종목' 양궁과 태권도, 수영의 부진까지 겹쳐 2년 뒤 LA 올림픽을 준비하는 우리 선수단은 비상이 걸렸습니다.



[유승민/대한체육회장 : (이번 대회가) 좀 더 자극을 받을 수 있는 좋은 기폭제가 될 수 있을 거라고 저는 확신을 하고요. 정확하고 규모 있게 지원하는 게 저희의 역할이 아닌가라는 (생각을 합니다.)]



더 강해진 '팀코리아'로 나아가기 위해선 종목별 정밀한 분석과 냉정한 평가가 필요해 보입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 황세연)