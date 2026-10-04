취약점 찾아 빠르게 공격…내 정보·자산 안전할까?

<앵커>



이번 해킹은 AI 도구를 활용해 여러 금융사들에 대해 동시다발적으로 이뤄진 걸로 추정됩니다. AI가 인간 해커보다 더 빨리, 취약점 탐색과 공격을 자동화할 수 있기 때문입니다. 이걸 막을 새로운 보안대책이 시급한 상황입니다.



이어서 홍영재 기자의 보도 보시고 궁금한 점들 더 짚어보겠습니다.



<기자>



개발자들이 코드와 작업 내용을 공유하는 플랫폼에 올라온 'Artex'라는 AI 도구입니다.



중국어로 된 설명에는 'AI 자율 침투 테스트 시스템'이라고 적혀 있습니다.



원래는 시스템의 취약점을 스스로 찾아내는 모의 해킹을 수행하도록 개발된 AI 프로그램입니다.



국내 한 보안업체에서 이번 금융권 해킹에 사용된 것으로 추정되는 서버 웹페이지를 분석해 보니 공격 흔적에 'Artex'라는 문구가 확인됐다고 밝혔습니다.



[문종현/지니언스 시큐리티 센터장 : 누군가가 이걸 실제 침투 테스트가 아니라 공격에 사용하게 되면 바로 진짜 공격에 쓰일 수 있을 만큼 좀 파급력이 있는 도구라서.]



실제 해킹에 Artex 등 AI 도구가 활용됐는지는 더 정확한 조사가 필요합니다.



하지만 정부가 그 가능성을 인정한 건 이번 공격에서 여러 금융회사를 상대로 대량의 자동화된 공격이 동시다발적으로 이뤄졌기 때문입니다.



AI 도구를 해킹 무기로 활용할 때 가장 큰 장점은 바로 '속도'입니다.



과거 해커가 일일이 찾아야 했던 인터넷 연결 장비와 소프트웨어 종류와 취약점까지 AI가 짧은 시간 안에 찾아낼 수 있습니다.



전문가들은 비교적 보안 수준이 높은 금융권 핵심 전산망뿐 아니라 직원용 모바일 단말기나 대출 모집인이 사용하는 외부 시스템처럼 그동안 관리 우선순위에서 밀렸던 부분까지 전수 점검해야 한다고 지적합니다.



[김승주/고려대 정보보호대학원 교수 : 우리가 갖고 있는 PC가 도대체 몇 대고 거기에는 어떤 운영체제와 어떤 소프트웨어들이 깔려 있고 그것들 중에 인터넷에 연결된 거는 몇 대가 있고 이런 걸 자산 전수조사라고 하는데 그게 제일 시급해요.]



또 Artex 외에 이미 다양한 AI 해킹 도구가 공개돼 있고, AI 모델이 고도화될수록 해킹 성능도 함께 높아질 수 있는 만큼, 보완 대책이 특정 AI 도구 하나를 막는 데 머물러선 안 된다고 조언합니다.



<앵커>



이 내용 취재한 홍영재 기자 나와 있습니다.



Q. 'AI 해커' 소행?



[홍영재 기자 : 이미 해외에서는 AI를 활용해서 한 것으로 의심되는 해킹 공격이 여러 차례 보고되고 있고요. 우리나라에서도 이번 금융권 사고를 계기로 AI 해킹 위협이 본격적으로 수면 위로 올라왔다는 평가가 나옵니다. 금융 당국이 해킹에 AI 도구를 활용한 것 아니냐, 이렇게 의심한 이유가 몇 가지 있습니다. 기존에는 특정 회사 서버에 침투한 뒤 데이터베이스를 한꺼번에 털어서 대량의 정보를 빼내는 방식이 많았다면요. 이번에는 여러 금융 회사를 동시다발적으로 공격하면서 회사마다 외부에 노출된 상대적으로 취약한 지점을 찾아서 정보를 긁어가는 형태였습니다. 공격 빈도나 방식 그리고 공격자가 남긴 흔적이죠, AI 도구인 Artex라고 적힌 문구까지 AI 활용 가능성을 의심하게 하는 대목입니다.]



Q. '망 분리 규제 완화'로 해결?



[홍영재 기자 : 현재 금융 회사들은 내부 전산망을 인터넷과 분리하는, 이른바 망 분리 규제를 적용받고 있습니다. 그런데 최근 AI 보안 기술 상당수는 외부 클라우드나 AI 모델과 연결돼야 활용할 수 있거든요. 망 분리가 너무 엄격하면 AI가 수많은 공격 시도를 실시간으로 분석해서 이상 징후를 찾아내고 차단하는 보안 기술 도입에 제약이 생길 수 있습니다. 그래서 정부에서는 AI 보안 기술을 활용할 수 있도록 망 분리 규제를 완화해 나가겠다는 건데 반대로 망 분리를 풀 경우 외부와 연결되는 접점 자체가 늘어서 새로운 공격 통로가 생길 수 있다는 우려도 나옵니다.]



Q. 내 정보·자산 안전할까?



[홍영재 기자 : 정부에서는 현재까지 이번 사고로 인터넷, 모바일 뱅킹 같은 핵심 금융 서비스 보안이 직접 뚫린 건 아니다, 또 금전 피해가 발생한 사례는 없다고 밝혔습니다. 다만 이름과 휴대전화 번호 등 민감한 개인정보들이 유출됐고 또 이 정보가 보이스피싱이나 스미싱 같은 2차 범죄에 악용될 가능성이 있는 만큼 안심할 수 있는 상황은 아닙니다.]



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 임찬혁)