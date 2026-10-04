이란 협상단장 "우리 요구 수용되기 전엔 호르무즈 재개방 안 한다"

▲ 호르무즈 해협에 정박된 이란 선박들

이란은 미국에 요구한 조건들이 충족되지 않는 한 호르무즈 해협을 재개방하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.이란 관영 누르뉴스는 이란 측 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장의 말을 인용해 이같이 전했다고 로이터 통신이 4일(현지시간) 보도했습니다.갈리바프 의장은 "언론에서는 딴소리하는 미국 측이 최근 중재자를 통해 제안을 내놓았다"며 "그러나 그들은 과정을 질질 끌며 일방적 요구를 강요하던 시대가 끝났다는 점을 이해해야 한다"고 말했습니다.갈리바프 의장은 "이란이슬람공화국의 입장은 완전히 명확하고 확고하며, 이슬라마바드 양해각서(MOU)에 기반한 우리의 7가지 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것"이라고 강조했습니다.이란은 지난달 유엔총회를 계기로 미국 측에 '7일 신뢰 구축안'을 제안했습니다.외신에 따르면 이란은 ▲미국의 해상봉쇄 해제 ▲동결자금 즉시 반환 ▲이란산 원유 수출 제재 면제 ▲모든 전선에서 전투 중단 등의 조건을 미국이 이행하면 7일 안에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난달 29일 카타르 도하에서 중재자들을 만나 이 안에 대한 미국 측 답변을 받았습니다.구체적인 내용은 공개되지 않았으나, 갈리바프 의장이 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 미국을 다시 압박한 것으로 보아 만족할 만한 답변을 받지 못한 것으로 보입니다.앞서 한 소식통은 로이터 통신에 "양측의 핵심 이견은 이 계획의 이행순서"라고 언급한 바 있습니다.이란이 제시한 조건을 미국이 먼저 이행할지, 아니면 이란이 호르무즈 해협을 먼저 개방할지를 두고 양국이 신경전을 벌이고 있다는 뜻으로 해석됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)