[자막뉴스] '탄흔 티켓' 패륜 논란에 '전량 폐기'…"영화 미리 못 본 상태에서…" 해명

메가박스가 영화 '암살자(들)'의 '탄흔 티켓' 논란에 대해 사과하고, 남아 있는 티켓을 전량 폐기하기로 했습니다.



메가박스는 오늘(4일) 임직원 명의의 사과문을 내고 "역사적 비극과 참혹한 사건이 지닌 엄중함과 무게를 깊이 헤아리지 못했다"며 "사건 당시 아픔을 겪으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



논란이 된 건 메가박스가 '암살자(들)' 관객에게 선착순으로 제공한 '오리지널 티켓'입니다.



오리지널 티켓은 메가박스가 영화별로 자체 제작하는 소장용 굿즈로, 영화 팬들 사이에서는 '오티'라고 불립니다.



이번 티켓은 1974년 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 디자인됐습니다.



영화 속 당시 기념식 장면을 배경으로 하고, 총탄 자국이 표현된 별도의 투명 소재를 겹치는 형태로 제작됐습니다.



이를 두고 야권을 중심으로 실제 피격 사건을 영화 홍보용 굿즈로 활용하는 것이 부적절하다는 비판이 제기됐습니다.



국민의힘 주진우 의원 등은 "탄흔이 보이는 티켓 굿즈는 패륜 굿즈"라며 메가박스 측에 사과와 전량 폐기를 요구했습니다.



논란이 커지자 메가박스는 제작 경위도 해명했습니다.



담당자들이 영화를 미리 보지 못한 상태에서 제공받은 한정된 이미지만으로 굿즈를 제작했다는 겁니다.



극 중 장면과 포스터 이미지를 활용해 영화의 성격과 내용을 부각하려 했지만, 역사적 사건이 가진 무게를 충분히 고려하지 못했다고 했습니다.



메가박스는 남아 있는 티켓을 전량 폐기하고 앞으로 오리지널 티켓을 제작할 때 역사적 사건이나 인물에 미칠 사회적·윤리적 영향을 검증할 수 있도록 내부 절차를 마련하겠다고 밝혔습니다.



영화 '암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 작품으로, 최근 영화의 역사적 사실 묘사를 둘러싸고도 논란이 이어지고 있습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)