이억원 "AI활용 해킹 가능성…금융권 최고수준 경각심 가져야"

▲ 이억원 금융위원회 위원장이 4일 정부서울청사에서 열린 최근 침해위협 대응 전금융권 긴급 점검회의에서 발언하고 있다.

이억원 금융위원장은 최근 금융권에서 발생한 해킹공격 정보유출 사태와 관련해 "AI를 활용한 공격 가능성도 배제할 수 없다"면서 금융권에 최고 수준의 경각심을 주문했습니다.이 위원장은 오늘(4일) 오후 정부서울청사에서 최근 침해위협 대응 전금융권 긴급 점검회의를 열고 "주요 시중은행뿐 아니라 저축은행, 캐피탈 등 여러 업권에서 침해사고가 단기간에 다수 발견되고 있다"고 말했습니다.또 "금융권 전체가 지금의 상황을 엄중하게 인식하고 최고 수준의 경각심을 가져야 할 시점"이라고 덧붙였습니다.이번 해킹공격의 특징과 관련해 "대출모집인, 임직원 등이 업무상 편의를 위해 사용하는 외부 웹페이지와 서버 등 상대적으로 관리의 관심이 덜했던 영역이 공격 대상으로 활용된 사례가 확인됐다"고 설명했습니다.이어 "아무리 견고한 보안체계를 갖추고 있더라도 관리되지 않는 하나의 빈틈이 전체 보안체계의 취약점이 될 수 있다"고 지적했습니다.이 위원장은 유출된 정보와 관련해 "현재까지 부정결제 등에 직접 활용될 수 있는 민감한 정보가 유출된 정황이 확인되지 않았다"고 말했습니다.하지만 "유출된 정보를 악용한 보이스피싱·스미싱 등 2차 피해로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"며 "긴장의 끈을 놓지 않고 선제적으로 대응해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)