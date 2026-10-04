[자막뉴스] "군 면제만 보고 경기", '전역모' 경례…'희희낙락'에 "군대가 혐오시설이냐!"

일본을 꺾고 아시안게임 4회 연속 금메달을 따낸 남자 축구대표팀.



하지만 우승 직후 일부 선수들이 보인 '병역 특례' 관련 말과 행동이 논란이 되고 있습니다.



박승수는 라커룸에서 이른바 '전역모'를 쓴 사진을 자신의 소셜미디어에 올렸습니다.



군 복무를 마친 사람의 전역을 상징하는 모자를 병역 특례 대상이 된 직후 착용한 겁니다.



논란이 일자 해당 사진은 삭제됐습니다.



양민혁의 인터뷰도 도마에 올랐습니다.



양민혁은 경기 뒤 메달을 받은 소감을 묻는 질문에 "메달이나 트로피는 정말 중요하지 않았다"며 "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했다"고 말했습니다.



국군체육부대 입대를 앞두고 있던 주장 이기혁도 금메달을 들어 보이며 "군대 안 갑니다"라고 외쳤는데, 소감을 이렇게 밝히기도 했습니다.



[이기혁 : 진짜 너무 현실적으로 코앞에 있었던 입대였기 때문에 제가 항상 선수들한테 장난으로 강조도 많이 했고 선수들이 기혁이 형 오늘 메달 못 따면은 9일 뒤 입대다] 한국은 지난 3일 열린 결승에서 일본을 1대 0으로 꺾고 아시안게임 남자축구 4회 연속 우승을 달성했습니다.



이에 따라 군 복무를 마친 이영준·이승원·김준홍을 제외한 20명이 예술·체육요원 편입 대상이 됐습니다.



현행 제도에서는 올림픽 3위 이상 또는 아시안게임 1위를 차지한 선수는 기초군사훈련을 받은 뒤 예술·체육요원으로 복무하면서 544시간의 체육 봉사활동을 이행합니다.



선수들의 발언을 계기로 병역 특례 제도 자체를 둘러싼 논쟁도 다시 불붙고 있습니다.



앞서 금메달을 딴 야구대표팀에서도 비슷한 논란이 있었습니다.



주장 노시환이 경기력 비판에 대해 "솔직히 신경 안 쓴다", "어쨌든 땄고, 과정은 필요 없다고 생각한다"고 말하면서 논란이 일었습니다.



여기에 축구대표팀의 '전역모'와 병역 관련 발언까지 이어지면서 국가대표에게 주어지는 병역 혜택을 지금처럼 유지하는 게 적절하냐는 문제로 논쟁이 번지고 있습니다.



유승민 대한체육회장도 선수들 발언이 "국민 정서에 맞지 않는다"고 지적했습니다.



국민의힘 안철수 의원은 "군대가 혐오시설인가"라며 "매년 입대하는 수많은 청년들은 모두 호구인가"라고 비판했습니다.



그러면서 "아시안게임 군 면제, 이제 재고해야 한다"고 주장했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)