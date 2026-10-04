[날씨] 연휴 둘째 날 전국 구름 가득…내일 전국 가을비

연휴 둘째 날인 오늘(4일) 전국 하늘에 구름이 가득했고요.



일부 영남 해안가에는 한때 약하게 비가 내리기도 했습니다.



밤이 되면 서울을 포함한 서쪽 곳곳에 비가내리겠고 연휴의 마지막 날인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 서울과 경기 남부 지역에 5~10mm, 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙 지역에 5~30mm, 강원 중남부 내륙 지역에 5~20mm, 강원중북부 동해안과 충청, 호남과 영남 내륙, 제주 지역에는 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.



서울에는 건조주의보가 내려져 있습니다.



비가 내리기 전까지 불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 아침 최저기온 15도, 대전은 14도 예상되고요.



낮 기온은 서울 20도로 오늘 낮보다 4도가량 낮겠고, 대전 21도, 대구 23도로 선선하겠습니다.



화요일부터는 다시 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



(안수진 기상캐스터)