금융당국 긴급 회의…"7곳 피해, AI 활용 추정"

<앵커>



은행에서 시작된 해킹 피해가 저축은행과 캐피탈사까지 금융권 전반으로 확산되자 금융당국이 긴급회의를 열었습니다. 지금까지 피해금융사는 7개로 확인됐는데, 당국은 AI 도구를 활용한 공격이 벌어진 것으로 추정하고 있습니다.



보도에 권란 기자입니다.



<기자>



금융위원회는 오늘(4일) 오후 정부서울청사에서 해킹 피해를 당한 금융회사 최고경영자와 전체 금융권 담당자들을 소집해 긴급회의를 열었습니다.



이억원 금융위원장과 이찬진 금감원장 등 '금융 투톱'이 참석해 대응 방안 마련에 나섰습니다.



당국은 지난달 30일부터 어제까지 금융회사 7곳이 정보유출 피해를 입은 것으로 파악하고 있습니다.



신한·국민·부산·하나 등 은행 4곳과 예가람·현대캐피탈에 이어, 웰컴저축은행에서도 법인고객 정보 유출 사실이 추가로 확인됐습니다.



법인 담당자 이름, 이메일, 전화번호 등 법인고객 관련 정보가 2천200여 건 유출된 것으로 보입니다.



당국은 인터넷·모바일뱅킹 등 핵심 금융망이 아닌 대출조회나 직원 업무지원 등에 쓰이는 부가 시스템이 집중적으로 뚫린 것으로 보고 있습니다.



당국은 이번 공격에 AI 도구가 활용된 것으로 추정하고 있습니다.



[이억원/금융위원장 : AI를 활용한 해킹 공격의 가능성도 배제할 수 없습니다. 새로운 유형의 빈도 높은 사이버 공격이 앞으로도 이어질 수 있는 만큼 AI 공격은 AI로 방어한다는 보안 체계 마련도 서둘러 나가야 합니다.]



당국은 부정 결제 등에 직접 활용될 수 있는 민감한 정보 유출은 확인되지 않았지만, 유출된 정보를 악용한 보이스피싱, 스미싱 등 2차 피해 방지에 총력을 기울여야 한다고 강조했습니다.



이재명 대통령도 사안에 대한 엄중한 인식을 갖고 철저히 조사하고 대책 마련에 만전을 기하라고 지시했습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김진원)