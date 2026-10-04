펜싱 2관왕 오상욱, 한국선수단 MVP…"깊은 감동 선사"

▲ 금메달 든 오상욱

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 펜싱 2관왕 오상욱(30·대전광역시청)이 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.오상욱은 오늘(4일) 발표한 현지 취재단 MVP 투표 결과 경쟁자들을 제치고 최고의 영예를 안았습니다.그는 대한체육회로부터 상금 3천만 원을 받습니다.김택수 국가대표선수촌장은 이날 일본 나고야 코리아 하우스에서 열린 기자회견에서 "오상욱은 개인전과 단체전에서 우승했고, 특히 단체전 결승에서 극적인 역전승을 이끌었다"고 소개했습니다.오상욱은 추간판탈출증(디스크)에 따른 고질적인 허리 통증에도 이를 악물고 한국 선수단을 이끌었습니다.그는 지난달 23 일 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 따돌리고 우승을 차지해 대회 2연패를 달성했습니다.그는 긴장의 끈을 풀지 않았습니다.26일엔 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)과 함께 남자 사브르 단체전에 출전해 결승에서 일본을 45-44로 짜릿하게 꺾고 우승했습니다.오상욱은 특히 단체전 결승전 마지막 9라운드 41-44에서 4득점을 연이어 몰아치며 대역전극을 완성해 깊은 감동을 선사했습니다.오상욱은 2회 연속 2관왕에 올랐고, 한국 펜싱 남자 사브르는 오상욱의 활약을 앞세워 아시안게임 개인전 5연패, 단체전 4연패에 성공했습니다.이번 대회를 통해 아시안게임 통산 5번째 금메달을 목에 건 오상욱은 한국 선수 최다 금메달 기록을 보유한 사브르 선배 구본길(6개)을 한 개 차이로 추격했습니다.대한체육회는 별도 심사를 통해 투혼상, 기량발전상, 지도자 리더상(이상 상금 각 1천만 원) 수상자도 발표했습니다.투혼상은 테크볼 금메달리스트 이준석, 기량발전상은 카누 2관왕 조광희·김효빈, 지도자 리더상은 3대3 남자 농구 배길태 감독이 받았습니다.아울러 배드민턴 박주봉 총감독과 육상 남자 마라톤 박민호, 스케이트보드 남자 스트리트 우승자 강준이, 요트 금메달리스트 하지민, 양궁 컴파운드 남자 개인전 금메달리스트 김종호는 특별상 수상자로 선정됐습니다.(사진=연합뉴스)