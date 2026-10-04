전남광주 고향사랑기부금 971억 원 모금…"기금 사용 내역 공시 체계 마련 해야"

▲ 고향사랑기부

전남광주 지역에 모인 고향사랑기부금이 970억 원을 넘었지만 모금액의 60％ 이상이 기금으로 남아 있는 것으로 나타났습니다.국회 행정안전위원회 소속 박정현 의원이 공개한 고향사랑기부금 현황 자료를 보면 제도가 시행된 2023년부터 지난 8월까지 전남광주통합특별시청과 27개 시·군·구의 누적 모금액은 971억 1천800만 원으로 집계됐습니다.이 가운데 기금 잔액은 597억 2천700만 원으로, 모금액의 61.5％에 달했습니다.전국 기초자치단체 모금액 상위 5곳은 모두 광주·전남 지역으로 전남광주 동구가 111억 2천500만 원, 남구 110억 7천만 원, 영암군 71억 5천200만 원, 고흥군 70억 1천800만 원, 담양군 64억 5천600만 원 순이었습니다.기부자가 사용처를 정하는 지정 기부 모금액도 전남광주가 147억 8천900만 원으로 가장 많았습니다.전체 모금액에서 지정 기부가 차지하는 비중은 15.2％로 전국 평균 9.8％를 웃돌았습니다.전국 243개 지자체의 누적 모금액은 3천457억 4천300만 원, 기금 잔액은 2천410억 900만 원이었습니다.박 의원은 "기부자가 낸 돈이 어디에 어떻게 쓰이는지 알 수 있어야 다음 기부로 이어진다"며 "기금 사용 내역 공시 체계와 사업 발굴 지원 방안을 마련해야 한다"고 강조했습니다.